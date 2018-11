El Iberostar Tenerife sigue estando de enhorabuena. Tras finalizar los encuentros correspondientes al mes de noviembre dentro de la Liga Endesa, el alero madrileño Javier Beirán se ha hecho con el título de jugador más valorado.

Un galardón individual que el protagonista ha querido agradecer también a sus compañeros pues “sin la ayuda de todos ellos no habría podido conseguir un logro de este calibre. Es un reconocimiento a toda una constancia durante todo el mes, pero lo importante es conseguir ganar partidos para poder lograr los objetivos que nos marcamos”, comentó desde la concentración de la selección española.

El treinta y tres aurinegro ha querido valorar estos primeros encuentros disputados tanto en la competición doméstica como en la Basketball Champions League, comentando que en líneas generales “me he sentido muy bien. Siempre se recuerda la lesión aunque ya no la tengo en mi cabeza pues trabajé duro para volver y al lograrlo sabes que el camino no está totalmente terminado, pues necesitas volver a tener confianza para recuperar sensaciones. Ahora me encuentro muy bien y tengo la confianza del equipo y del entrenador por lo que me siento muy a gusto con lo que estoy haciendo”, explicó Beirán.

De cara a poder lograr el primer objetivo marcado por el conjunto aurinegro que no es otro sino el de la clasificación para la copa del Rey, Beirán hace una reflexión optimista, al reconocer que “hemos hecho un buen trabajo en las dos competiciones y en la doméstica estoy seguro que habrá una segunda parte de la primera vuelta muy dura y tendremos que seguir trabajando. Hemos desperdiciado oportunidades para poder distanciarnos de rivales que tenemos muy cerca pero también hemos logrado victorias importantes y complejas que nos han dado moral. Debemos de seguir en la misma línea para poder confirmar nuestra presencia entre las ocho primeras posiciones en las que hemos estado desde el inicio del campeonato”, sentenció.