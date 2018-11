Luz verde a la declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional

El Consejo de Gobierno ha aprobado la propuesta definitiva de declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional, acordada con la Administración central. El texto servirá de base a la ley que aprobará el Congreso de los Diputados para convertir a este espacio natural malagueño en el tercero de Andalucía con la máxima figura de protección, junto a Doñana y Sierra Nevada.

La propuesta parte de la ratificada el pasado mes de febrero por los gobiernos español y andaluz, que también contó con el consenso de los ayuntamientos de la zona, la comunidad científica y los sectores sociales y económicos. Este documento inicial fue modificado de acuerdo con las aportaciones del trámite de información pública y los informes de las distintas administraciones implicadas.

Además del amplio respaldo institucional y social logrado, la legislación estatal exige para la declaración la concurrencia de especiales valores ecológicos, en este caso determinados por la presencia del pinsapo y de un número de especies exclusivas de la flora (endemismos botánicos) comparable al de las cumbres de Sierra Nevada, actualmente el único parque nacional andaluz de montaña.

El texto aprobado delimita una superficie de unas 23.000 hectáreas, un territorio que incluye gran parte del actual parque natural e incorpora la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Sierra Blanquilla y parte de la de Sierras Bermeja y Real, en los términos municipales de Benahavís, El Burgo, Istán, Monda, Parauta, Ronda, Tolox y Yunquera. A ello se añade una zona periférica de protección de 75.000 hectáreas que engloba la totalidad de la Reserva de la Biosfera declarada por la Unesco y otra franja de terrenos de la ZEC Sierras Bermeja y Real.

Junto con esta delimitación, también se establece un régimen de protección preventiva que se aplicará hasta que entre en vigor la ley de declaración. De este modo, no podrá otorgarse ninguna licencia, autorización o concesión adicional que habilite para la modificación de la realidad física o biológica de la zona. En particular, el territorio incluido no podrá clasificarse como suelo urbano o susceptible de ser urbanizado.