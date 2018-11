"La gente no ve al niño, ve al inmigrante"

Mohssin es marroquí, tiene 18 años y estudia FP Básica para aprender a trabajar el cuero. Vino hace dos años a España en una lancha, cuando tan sólo era un adolescente.

Joseph emprendió a la misma edad su largo viaje desde Duala (Camerún).

Moussa (Marruecos) reconoce el miedo que sintió cuando, aún menor de edad, tuvo que viajar en lancha hasta llegar a Algeciras. Desde allí avisó a su familia de que estaba en territorio español. "Vuelve", le dijeron. Pero buscaba un futuro con más oportunidades. El que hoy sigue persiguiendo. Está formándose en hostelería para encontrar un trabajo en Córdoba.

Ninguno de ellos se plantea irse de la ciudad. Todos confían en encontrar aquí su sitio. "Córdoba para mí es Camerún", nos cuenta risueño Joseph, que se sintió muy bien acogido. Los tres fueron 'menas', menores no acompañados que llegaron a nuestras costas y que en Córdoba estuvieron bajo tutela de la Junta de Andalucía y se encontraron en su camino con la Fundación Don Bosco.

Esta fundación colabora con la Junta de Andalucía tanto con menores como con aquellos que cumplen la mayoría de edad a través de un programa de "alta intensidad" para el que cuentan con 2 pisos de autonomía y 2 pisos propios para mayores de 18 años que mantienen con sus recursos. Con el objetivo de apoyarlos y evitar su exclusión.

"Es una realidad complicada por la situación de desempleo juvenil que se ceba con los chicos y chicas que menos oportunidades tienen y a la que les falta la red familiar. Todos hemos pasado por esa edad y vamos a ponernos en su piel, que soplemos las velas de los 18 años y se nos pongan las maletas en la puerta", cuenta Antonio Alférez, responsable de estos programas en la Fundación.

"Yo he econtrado aquí muchas cosas. He estado en el centro de menores con ellos (Don Bosco) y luego en el piso, donde estoy, y me han ayudado a qué hacer", cuenta Mohssin. El contacto con su familia es constante. Ahora estudia FP básica de cuero.

Moussa tenía amigos aquí que le animaron al viaje. Ha podido visitar a su familia una vez y también tiene un contacto continuo con ellos.

Joseph ha realizado FP de informática y acaba de empezar a trabajar con una multinacional. Los tres cuentan con una dificultad con el permiso de trabajo, para ser contratados legalmente necesitan al menos un contrato de un año.

Miedo a lo desconocido

En cuanto a los discursos xenófobos o miedos sociales que convierten a los menas en elementos peligrosos, Joseph señala que "cada uno tiene su esquema. Aquí hay gente que tiene miedo a lo desconocido. No ve al niño, ve a la persona que viene de fuera, al inmigrante". "La gente los primeros días tenía miedo de nosotros. Te escuchan hablar en árabe y creen que les vas a hacer daño. Pero nosotros venimos a buscar una vida mejor", añade Mohssin.

En cuanto al auge de los partidos ultraderechistas y su política contra los inmigrantes, Joseph no cree que lleguen a dominar la sociedad. "Creo que nunca podrá pasar porque estamos en una sociedad muy globalizada donde un chino se gana la vida en camerún o un camerunés en la India. Creo que es una pérdida de tiempo, las barreras o las fronteras creo que no existen hoy y la gente tendrá que adaptarse a la vida nueva".