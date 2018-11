Aguado se une a la lista de bajas

No ha podido entrar con peor pie en el Córdoba Curro Torres. Las lesiones no han dejado de martillear a una plantilla necesitada de triunfos que ahora ve como Álvaro Aguado también se pierde el choque del sábado ante el Elche. El centrocampista jiennense sufre una rotura muscular en los isquios de su pierna derecha y se perderá varias semanas de competición. Aguado, titular indiscutible este año, no estará disponible hasta después del parón navideño como mínimo. Una baja sensible que se une a las ya conocidas de Javi Lara, Jovanovic o Luis Muñoz, aunque con este último se tratará de forzar para que pueda entrar en la lista ante el Elche. Aythami también es baja por sanción, para redondear una lista de ausentes realmente temible.

La única noticia positiva es la recuperación de Jaime Romero y Andrés Martín.

Todo ello con la mente puesta en un partido en el que no le vale otra cosa al Córdoba que no sea ganar. No hacerlo supondría que las alarmas se encendieran del todo, con el equipo que solo ha sumado 11 puntos hasta el momento.