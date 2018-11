"Natxo González me ayuda a mejorar"

Fede Cartabia ha regresado por la puerta grande. A finales de septiembre se lesionaba ante el Nàstic y provocaba una de las imágenes de la temporada: su salida del terreno de juego envuelto en lágrimas de impotencia. Tras cinco partidos en el dique seco, ha regresado con un gol ante el Almería y varias acciones de mérito que le han catapultado al once titular. "Estoy contento, a ver si sigo en línea ascendente", manifestó esta mañana en la sala de prensa de Abegondo. El pasado fin de semana fue uno de los destacados en la victoria ante Osasuna. Al término del encuentro, Natxo González alababa al argentino y analizaba su "desorden" sobre el césped, una cualidad que, bien encauzada, puede ofrecer mucho al equipo. Las palabras del técnico en absoluto han provocado malestar en el atacante, más bien todo lo contrario. "Me ayuda a mejorar, a tener más registros porque tácticamente debo mejorar", confesó.

Su aparición en el equipo titular ha coincidido con el primer momento de la campaña en el que el Dépor se ha instalado en puestos de ascenso. "Llevamos varios partidos intentando estar ahí pero no hay que volverse loco; queda mucho pero es lindo verse ahí", apuntó. Una situación que no provoca la euforia en un vestuario que ha sido señalado ya en varias ocasiones como el mejor de la categoría: "no sé si somos los mejores, la clasificación no lo dice así; trataremos de serlo en la jornada 42".

Fede Cartabia tuvo también palabras para un viejo conocido y ahora rival: Cristóbal Parralo. Su Alcorcón lidera la tabla y se ha convertido en la gran sensación de la categoría. "Felicitamos a Cristóbal -señaló- porque es un chico que trabaja muy bien, ha sabido llevar su idea desde el principio, tiene jugadores muy buenos, se han adaptado bien y son muy fuertes como local".

El equipo ha comenzado a preparar esta mañana la visita al Rayo Majadahonda. Un encuentro que supone el traslado del equipo madrileño a su terreno de juego habitual, el Cerro del Espino. "Preferíamos jugar en el Wanda pero intentaremos ir a por los tres puntos; debemos mejorar fuera de casa", apuntó el atacante.

Por último, Fede Cartabia quiso reflexionar sobre los tristes acontecimientos vividos en Argentina con motivo del partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores: "es muy triste, es la realidad que se vive allí. Lo que iba a ser una fiesta casi acaba en tragedia. Nos deja muy mal parados porque lo vio todo el mundo".