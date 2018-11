La heroína golpea de nuevo

Ni la heroína está erradicada de la sociedad, ni nadie está libre de caer en un mundo tan sórdido como el de las drogas. Son algunas de las conclusiones que nos deja el caso de Pablo, un joven de 21 años fallecido la semana pasada por lo que parece ser una sobredosis. La heroína, droga que exterminó a miles de jóvenes en las décadas de los 70 y 80, aparece de nuevo en nuestras vidas golpeando a víctimas que para nada encajan dentro del perfil de consumidor que el imaginario colectivo ha construido.

Pablo no era un joven conflictivo. Ni procedía de una familia desestructurada ni formaba parte de ningún colectivo marginado socialmente. Pablo era deportista, practicaba MMA en el gimnasio de los hermanos Planas. En un abrir y cerrar de ojos cayó en un abismo sin tiempo para reaccionar. Sucedió "de la noche a la mañana. Una persona con hábitos saludables y toda la vida por delante, con una familia bien estructurada... que pase esto, te sorprende" afirma Chano Planas. "Sorprende la rapidez. No ha dado tiempo a concienciar, a atajar, a tratar este caso... Una persona sana y sin síntomas de adicción". Pablo había vuelto al gimnasio recientemente para retomar sus entrenamientos en Planas Box ."Hace unos meses se dio de baja y luego volvió con la familia. Le insistieron en que se empeñase más en asistir, para desarrollar buenos hábitos. Desapareció hace un par de semanas y ya no dio tiempo a nada"

"Hay un repunte en el consumo de la heroína a nivel mundial. Nuestra generación no conocía los efectos, pero ahora sí porque han pasado 30 años, pero la gente no le ha cogido miedo. Se van a la droga más destructiva que hay" se queja un Chano Planas que no quiere mirar hacia otro lado cuando se habla de los vendedores habituales de estas sustancias. "Hay cosas que no entiendo. Hay gente que lleva 30 años pillando al mismo camello... ahí pasa algo". De hecho, Pablo compró su última dosis de heroína en un conocido punto de venta de Monelos.

Pablo no es, por desgracia, la última víctima de una lacra que nunca ha dejado de llamar a nuestras puertas. Heroína, jaco y mil nombres más que se han llevado por delante a muchos anónimos detrás de los cuales se encuentra el descarnado dolor de muchas familias.