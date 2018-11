PP, Cs y Partido de Elche critican la postura del alcalde con el Mercado Central

Las reacciones de los grupos políticos en el Ayuntamiento no se han hecho esperar, ante la solicitud de más información por parte de Icomos para elaborar un nuevo informe sobre la conveniencia o no de las obras del Mercado Central y su afección al Misteri d'Elx.

Desde el Partido Popular, Mercedes Alonso, considera que el primer informe elaborado por Icomos carece de validez y está totalmente segado porque no refleja la situación real del entorno del Mercado, ahora queda solicitar más información.

La exalcaldesa, que aprobó la concesión de un nuevo Mercado a la empresa Aparcisa, ha estado acompañada por el presidente local, Pablo Ruz. Alonso ha pedido al alcalde que "no hipoteque el futuro de la próxima corporación municipal", a falta de cinco meses para la convocatoria de elecciones, en caso de plantearse acudir a los tribunales para romper el acuerdo con la empresa, lo que supondría un largo litigio y que podría desenvocar en el pago de una indemización de 15 millones.

Ruz ha pedido más reflexión al equipo de gobierno y cree que meterán a la ciudad en un pozo si buscan rescindir el contrato. El presidente del PP cree que el tripartito está colapsado y se opondrán frontalmente a esta decisión.

Ciudadanos Elche ha dejado claro que el alcalde tiene sobre la mesa "una patata caliente" y está "en un callejón sin salida", a su juicio, por las mentiras vertidas en el caso del Mercado. El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, David Caballero, ha asegurado que renunciar a las obras del Mercado supondría poner una losa al centro de la ciudad y a sus comerciantes. Ciudadanos tampoco cree conveniente que se lleven a cabo ahora las obras de peatonalización de la Corredora y dialogará con los grupos políticos locales para "evitar esta barbaridad", según ha comentado.

Caballero ha criticado la "poca valentía política" del alcalde porque está el centro "patas arriba" y lo lógico hubiese sido en julio de 2015 cuando debió tomar la decisión de romper el contrato y no ahora.

Por su parte, desde el Partido de Elche, a pesar de ser socios del equipo de gobierno, lo tienen claro: apuestan por un nuevo Mercado Central que no afecte a las celebraciones del Misteri. Así se ha manifestado el portavoz, Jesús Pareja, que ha dejado claro que no entiende la postura que mantiene sus socios de gobierno en este asunto. Pareja entiende que el informe de Icomos no debe ser determinante, entiende que hay que remitir la información que ahora solicita y esperar a la conclusión definitiva.