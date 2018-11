José Fco. Aldeguer: "Siento un enorme cariño por Elda y su balonmano"

José Francisco Aldeguer Valenzuela ya está al frente del primer equipo de la sección de balonmano del Centro Excursionista Eldense.

El técnico toma el relevo de Fernando Latorre y lo hace con la misma ilusión que cuando comenzó en el mundo del balonmano cuando en 1987 se integró en el cuerpo técnico del Club Balonmano Elche para hacerse cargo de los equipos femeninos convirtiendo, en un par de años, al equipo cadete en cuarto de España en lo que sería la base del que, en tres temporadas, alcanzó la máxima categoría del balonmano femenino español. Pepe Aldeguer tiene en su haber un currículo tan extenso como laureado a nivel de club y de selecciones autonómicas y nacionales en distintas categorías habiendo llevado a la absoluta al Campeonato de Europa de Dinamarca donde logró la clasificación del Campeonato del Mundo de Croacia consiguiendo un quinto puesto que le dio el pasaporte para los Juegos Olímpicos de Atenas.

Aldeguer junto a Guillermo Tendero / Tuxma58

El nuevo entrenador del Bm. Elda – C.E.E. ha pasado hoy por el programa “SER Deportivos Elda – Vinalopó” de Radio Elda – Cadena SER donde ha dejado bien claro que “no hubiera aceptado el ofrecimiento si el club no tuviera un proyecto de base como el que tiene” evidenciando su pasión por la enseñanza del balonmano. Aldeguer es diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad Miguel Hernández, técnico superior en deportes, especialidad en balonmano, máster en gestión de Entidades Deportivas y fue gerente del Patronato Municipal de Deportes de Elche y actualmente es director de Deportes del Ayuntamiento de Elche. Imparte clases como profesor asociado en la UMH de la asignatura “Planificación y gestión de actividades e instalaciones deportivas”, dentro de la licenciatura de Actividad Física y Deporte.

Confiesa que siempre ha sentido “un enorme cariño por Elda y por lo que representa en el mundo del balonmano”. No oculta que el ofrecimiento de la directiva del Bm. Elda – C.E.E. le pilló por sorpresa porque la temporada pasada no estuvo entrenando “por problemas familiares” aunque asegura que esta categoría de balonmano masculino no le es desconocida ya que su hijo José Carlos milita en el Elche Vulcanizados Alberola por lo que ha visto muchos partidos esta temporada.

Estuvo el domingo viendo la victoria de su nuevo equipo ante el líder del grupo, H. Villa Antonia Sant Joan, y destaca el tono físico que “fue importante para conseguir el triunfo”.

Sin querer profundizar en eso, reconoce que ha observado “una ilusión por volver a jugar una nueva fase de ascenso e intentar a la categoría de plata” remarcando que “en lo que he podido hablar con Guillermo Tendero y Pedro Conca he visto que tienen los pies en el suelo porque son gente de balonmano”.