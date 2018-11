Cine y coloquio en Can Misses para conmemorar el Día contra el SIDA

El Hospital Can Misses se ha sumado a la conmemoración este sábado 1 de diciembre del Día Mundial contra el SIDA con una sesión de cine y una mesa redonda para dar visibilidad a esta enfeermedad.

El Festival Internacional de Cortometrajes y Arte sobre Enfermedades, una iniciativa de la Universitat Politècnica de València y la Asociación VINCLES, han presentado este martes en Can Misses una nueva sección de FICAE[nómada] con título "FICAE [Nómada]: La enfermedad y sus pérdidas - Miradas cinematográficas. Jornadas en Hospitales Públicos".

En la jornada se han proyectado tres cortometrajes que formaron parte de la Sección Oficial de 4FICAE: The Condom Man (Cara Holmes, Irlanda, Documental, 12’), In the Wall (Afioco, España, Ficción, 12’) y Positive Youtubers (Leandro Goddinho, Alemania, Documental, 19’).

Posteriormente, se ha dado paso a una mesa redonda que ha contado con la participación de Esther García Almodóvar (Médica internista del Hospital Can Misses), Toni Martí Torres (La Llave del Armario), Alicia Ribas (ALAS Baleares) y Luiz Felipe Pinto Ramos dos Santos (Médicos del Mundo).

El objetivo de FICAE es fomentar la sensibilización y conciencia social sobre la enfermedad como proceso de vida, ayudando a la desestigmatización que muchas enfermedades siguen soportando. Por otro lado, este festival, pretende estimular la creación artística a través del lenguaje audiovisual para dar una mayor visibilidad y transmitir conocimiento sobre las enfermedades.

FICAE[nómada], es una actividad derivada del festival que tiene por objetivo llevar a otros lugares y otros públicos los cortometrajes presentados en cada edición, con la finalidad de establecer discusiones a partir de los mismos que ayuden a entender los procesos relacionados con la vida y las enfermedades, vinculando centros de arte, asociaciones de pacientes, agentes sanitarios y cineastas.