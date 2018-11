Un coche nuevo para Alcaldía y seis vehículos de la Policía local inmovilizados en la capital

El PSOE de Jaén ha pedido explicaciones al alcalde de la capital, Javier Márquez, por acelerar la adquisición de un vehículo destinado a Alcaldía mientras que seis coches de policía permanecen inmovilizados.

Son un total de cinco coches patrulla y una furgoneta, los que permanecen inactivos desde el pasado mes de septiembre por impago de algunas de las cuotas del renting.

Según la concejala socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Matilde Cruz, "esto supone casi el 50 por ciento de los medios con los que cuenta la plantilla de la Policía Local, lo que les obliga a patrullar con motocicletas en pleno invierno".

El PSOE ya pidió explicaciones por este tema en el pleno ordinario celebrado el pasado mes en el Consistorio, aunque la respuesta que han recibido, según Cruz, "no se corresponde con lo que se preguntaba al equipo de gobierno". En este marco de carencia, el partido de la oposición dice no entender "que se pueda adquirir un vehículo para alcaldía con un valor de más de 39.000 euros y no se pueda hacer frente a la cuantía correspondiente a los coches de Policía".

Según los documentos, los vehículos fueron adquiridos, mediante renting, por el Consistorio a la empresa Autos Iglesias, S.L. en 2014 por un importe de 264.999 euros, de los que en la actualidad se adeudarían cerca de 50.000.