Rafael Coca apuesta por "la normalidad" en el derbi del sábado

El presidente del Xerez DFC, Rafael Coca, cree que el derbi del próximo sábado en el Campo de La Juventud hay que tomárselo “con total normalidad y esa normalidad la dan los aficionados. Por nuestra parte, creo que está todo normal, aunque exaltados hay en todos lados, en el fútbol, el toreo o en el balonmano. Nosotros dimos el paso de crear un nuevo club y, desde entonces, lo que haga el otro club lo respeto pero nada más. Ellos tienen que seguir su propia vida y nosotros, la nuestra sin mezclarnos. Vidas paralelas pero no nos vamos a meter en asuntos de ellos, como espero que ellos se no metan en ninguno de los nuestros".

Continuando con su reflexión sobre este encuentro, pidió a los aficionados que comprendan que “es un partido más, que llega con todas estas circunstancias pero que no dejan de ser tres puntos. Si no hay empate, el que gane no va a ganar la Copa de Europa ni va a ascender. Nosotros nos lo estamos tomando con toda la normalidad del mundo y no le encuentro ningún tipo de dificultades".

El presidente se mostró respetuoso con la decisión que adopten sus socios sobre acudir o no al campo de El Chicle: "Yo no le digo a la gente que vaya a Puente Genil, por qué le tengo que decir ahora que vaya a La Juventud. Cuando van a Utrera van porque quieren, cada uno es libre de hacer lo que quiera. No me he manifestado nunca en ese sentido, no lo voy a hacer ahora. Que cada uno adopte la postura que quiera adoptar pero eso sí, siempre con el máximo respeto al rival".

"Además, -apunta- a ese equipo hay que respetarlo porque en realidad es de él de dónde venimos. Yo siempre lo digo, fue mi equipo durante toda la vida hasta que iniciamos este proyecto. Punto, hasta ahí llego. Guardo maravillosos recuerdos de mi equipo de toda la vida hasta que terminó, yo veía venir lo que iba a pasar, ni cuando ascendió sentí la alegría que debía. No tengo ese sentimiento, no me emociona y me da hasta cierto punto pena, eso está en la cabeza y en el corazón quieras o no. En estos momentos, no puedo decirle a la gente que le tome manía al Xerez CD, SAD. Lo que están haciendo los que están ahí es para alabarlos, que cada uno haga lo que crea".