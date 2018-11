Sobre la mesa la reversión de los 120.000 euros aportados por la Junta para el nuevo mercado

El Ayuntamiento de Linares podría tener que devolver la partida de urgencia de 120.000 euros transferida por la Junta Andalucía, tras el derrumbe del Mercado de Abastos. Es el escenario que se maneja después de que el consistorio no haya justificado la ejecución, ni haya solicitado prórroga para las actuaciones previstas con esos fondos. En concreto, la cuantía tenía como destino la adecuación del espacio que albergará los puestos, en la antigua plaza de frutas y verduras,para que los comerciantes puedan retomar su actividad. Así lo desvela el Consejero de Fomento, Felipe López, quien apela a la responsabilidad del actual equipo de gobierno por no haber ejecutado la inversión en el tiempo marcado. "El Ayuntamiento no ha justificado la inversión de esos 120.000 euros y la Junta de Andalucía, probablemente, tendrá que pedirle la reversión", ha dicho.

Por lo que respecta a la recuperación del edificio del mercado central, recuerda López el compromiso del Gobierno Andaluz para hacer frente al proyecto de rehabilitación, que se contempla como una de las actuaciones que se llevarán a cabo con fondos de la ITI provincial. Asegura que los pasos están dados y señala que, de momento, quien no ha cumplido es quien critica "el Partido Popular y el Ayuntamiento".