"Hay que buscar soluciones entre todos los estamentos, y eso incluye al cuerpo técnico" , Suso Lázare

A derrota do Cafés Candelas Breogán fronte ó Baxi Manresa desconcertaba a afección non só polo resultado se non por unhas declaracións do presidente celeste, Suso Lázare, no remate do mesmo. As palabras de Lázare deixaron oco á interpretacións e foron moitos os que lendo entre liñas entendían que o posto de Natxo Lezkano estaba máis que cuestionado. Ante o alborto, Lázare pedía desculpas e rectificaba, ou máis ben explicaba, o que relamente quería dicir.

Xa cas augas máis calmadas, como está o presidente?

Un poco mejor. El domingo no voy a negar que lo pasé mal porque hice unas declaraciones, y las asumo, pero la forma en las que resumieron en un tweet no fueron las correctas. No expresaban ni recogían lo dicho y resumir un minuto en esas palabras ... bueno, fue problemático porque la intención no era poner el tela de juicio a nadie. Lo que quería decir es que desde todos los estamentos del club tenemos que sentarnos y analizar lo que está pasado para buscar soluciones. Todos juntos.

E cando ves que se magnifican esas palabras decides aclaralo en Twitter

Cuando vi el revuelo y como se estaba interpretando mis palabras por un tweet, intente repararlo en una publicaicón de rectificación, por así llamarla. Con el corazón todavía a docientos por horas, igual no eran las mejores declaraciones que se podían hacer o las más claras. Yo insitía en que no sólo se trara de fichar jugadores, a veces todos los estamentos del club tenemos que ver si se peude mejorar lo que tenemos y ver cómo lo hacemos. Veníamos de un partido que se podía haber ganado y como aficiconado pues ves errores.

Tiveches oportunidade de reunirte con Natxho?

Como todos los lunes tenemos el consejo de admnistración con la parte técnica, con Natxo y con Quique. Salimos todos reforzados pensando en que esto se puede salir adelante, hay que ser optimistas y pensar en que lo hemos tenido a tiro de piedra en muchos partidos. Insistía el míster en que con todos los problemas que hemos tenido hemos competido en todos a excepción de Burgos y Gran Canaria. Hay que quedarse en que estamos cerca y que habrá un cambio de chip que lo cambiará todo.

Que reflexións sairon desa reunión?

Quizas preocuparnos un poco, y están ello están, en el porque somos incapaces de no anotar en determinados minutos, pero todo tiene tenicamente remedio. Repito, tanto Natxo como Quique recalcan que es viable y posible. Tenemos que intentar completar la plantilla y recuperar a los lesionados. Es básico. Ahora tenemos un parón por las ventanas, después dos partidos complicados, lo más normal es tener problemas, pero hay que luchar. Una vez comenzado diciembre hemos de ir por la senda del optimismo.

Como está psicolóxicamente o equipo?

No siempre todos los equipos son dinámicos, hay jugadores que por su forma de ser son más retraidos. ¿Que a todos nos gusta ver jugadores explosivos en el baquillo? Seguro, pero no creo que sea un tema que afecte a la temporada. Son así ellos y no van a cambiar ahora. No es nada que no se arregle con un café, una buena comida y una victoria.

Tocaba sufrir este ano, pero quizáis se esta sendo máis do agardado?

La perspectiva es que a un poco más de suerte que tivésemos nos podríamos llevar tres victorias más. Esto es lo que deja un poso de negatividad que hay que quitarse de encima ya. ¿Dos victorias a estas alturas? Pues mejor que cero. Hay un pelotón con este mismo número y ahora toca enganchar la send la temporada apsada. Hay tiempo, hay que ser reflexivos y seguir animando y disfrutando. Llevamos mucho tiempo sin estar aquí, el camino es duroo, pero es factible. Estoy seguro al 95%.









