El Consell rectifica y reduce diez metros el ancho de la autopista de Llucmajor a Campos

El Consell de Mallorca reducirá en 80 mil metros cuadrados la carretera Llucmajor Campos.

El candidato de MÉS per Mallorca a la presidencia del Govern, Miquel Ensenyat ha dicho que después de revisar el proyecto, los técnicos del Consell han concluido que se puede reducir 10 metros de ancho, la vía. Finalmente medirá 54 metros, y no los 45 iniciales. Según ha dicho el presidente del Consell de Mallorca, esta revisión responde al compromiso de MÉS per Mallorca con la defensa del territorio. Ensenyat recuerda que será un proyecto más pequeño que el que quería hacer el partido popular. "Será 45 centímetros más estrecha que la autovía de Palma a Manacor y casi 20 metros más estrecha que la proyectada por el PP", ha dicho.

El anuncio se ha producido durante la audiencia pública de la institución donde un grupo de antiautopistas se ha plantado en la sede del Consell para preguntarsobre el proyecto de desdoblamiento. Movimientos ecologistas, recordemos, han sido muy críticos con éste.