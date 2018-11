Aprobado el pliego de basuras y limpieza

La sesión plenaria del mes de noviembre comenzó con un minuto de silencio y manifiesto por el Día de la No Violencia de Género y terminó con el abandono del Grupo Popular.

Y es que las “salidas de tono” de los políticos caracterizaron esta sesión en la que se aprobó, con los votos del equipo de gobierno, el pliego que ha de regir la contratación del servicio conjunto de limpieza y recogida de basuras en Medina del Campo. Una contratación que, según la oposición, no va a suponer tanto ahorro como anunció en su momento el equipo de gobierno. También se aprobó la moción conjunta para solicitar a la Junta y al Ministerio proyectos de reindustrialización para Medina y comarca, pero, no salió adelante la que presentó el Grupo Popular para mejorar los accesos al cementerio de Los Llanos. La negativa del equipo de gobierno a esta moción vino por varios aspectos; el primero porque aseguran que es un proyecto que ya se ha iniciado por lo que no tiene sentido la propuesta, también se cuestionó que los populares no hayan hablado con la Diputación, antes de aprobar esta sus presupuestos, para que se contemplase la idea y se insistió en la poca viabilidad de las obras en este momento y se abogó por no crear falsas expectativas a los vecinos.

Al finalizar este debate y, dando paso al turno de preguntas, los comentarios y la actitud de algunos políticos en el Salón de Plenos fueron rozando la ordinariez y vulgaridad. La alcaldesa en varias ocasiones cerró los micrófonos de Lambás y Olga Mohíno y, finalmente, los populares abandonaron el pleno antes de iniciarse el turno de ruegos alegando que no se les dejaba trasladar las preocupaciones de los medinenses.

La alcaldesa, Teresa López, ha pedido perdón a los vecinos de Medina por estos comportamientos y asegura que, salvo en ocasiones excepcionales, los concejales de su grupo respetan al resto de ediles cosa que, ha dicho, no hace la portavoz popular quien se dedica a interrumpir durante todo el pleno. Con respecto a las actitudes de la última sesión, López ha recordado el momento en el que la portavoz popular no dejaba que interviniese la alcaldesa o la respuesta de David Alonso cuando le “llamó al orden” y este hizo caso omiso. También ha lamentado la alcaldesa la frase “soez”, ha dicho, pronunciada por Lambás y que, asegura, debería ser motivo suficiente para presentar su dimisión en el Ayuntamiento medinense.