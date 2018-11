López Miras pedirá a Ribera que visite Murcia para comprobar su necesidad de agua

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, pedirá mañana a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que visite la comunidad autónoma para que compruebe en persona las necesidades de agua, y se mantendrá "muy contundente" en su exigencia de que se mantenga el trasvase Tajo-Segura.

López Miras ha considerado que la situación respecto al agua "está muy mal" porque "por primera vez en la historia, habiendo reservas hídrica, nos han cortado el trasvase", algo que, en su opinión, responde al plan del Gobierno central de cerrarlo definitivamente.

El presidente ha recordado que él ya se manifestó en Madrid hace aproximadamente un año, cuando su propio partido, con Mariano Rajoy a la cabeza, gobernaba el país, por lo que ahora hará lo mismo con un gobierno del PSOE y apoyará a los regantes como siempre lo ha hecho.

Por eso, a su encuentro de mañana con la ministra, irá con una posición "responsable pero muy, muy contundente" y le insistirá en la necesidad de que visite la región para que sea consciente de la necesidad real de agua que tiene.

En su opinión, las obras que el Ministerio ha anunciado que hay que hacer en las canalizaciones del trasvase y que obligan a cerrarlo durante dos meses es "una excusa", ya que ese tipo de trabajos de reparaciones de pequeñas roturas y limpieza de lodos se han hecho durante los últimos años sin necesidad de interrumpir el trasvase.

"No ha pasado en 40 años, no me creo que pase ahora", ha dicho, y ha insistido en que es una "excusa" para tener cerrado el trasvase "el máximo tiempo posible".

Sobre la reunión mantenida ayer por el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y el delegado del Gobierno en Murcia, Diego Conesa, en la desaladora de Torrevieja, donde firmaron un manifiesto a favor del trasvase, ha considerado que "queda en papel mojado y no sirva para nada" porque no supone ningún cambio en la situación.

En su opinión, ambos mandatarios deberían trasladar esa petición al Ministerio y a su propio partido, y pedir la dimisión de Ribera si no cambia sus planteamientos, ya que la reunión no ha dado ningún fruto porque sigue sin haber trasvase.