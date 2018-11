El convenio con ADIF deberá ser respaldado por el pleno

El gobierno municipal citaba a los portavoces de los grupos para explicarles este nuevo convenio, relativo a dos puntos kilométricos de la vía férrea: los correspondientes a la línea Zamora- A Coruña, que afectaría a la calle Ramón Puga; y el relativo a la línea Monforte-Vigo, que afectaría a la rúa Tarascón.

Un convenio que no ha sido bien recibido en principio por los grupos de la oposición. En primer lugar, el portavoz socialista, Jose Angel Vázquez Barquero afirmaba que no podían garantizar su apoyo al no conocer los detalles del convenio.

Por su parte, Democracia Ourensana se oponía ya inicialmente a aprobar el convenio en las condiciones que ha presentado ADIF, ya que considera que la empresa ferroviaria debería cargar con un porcentaje mayor de las obras, además de poner el foco en el retraso con el que se aborda el asunto. Por el momento, Ourense en Común no ha desvelado su postura incial ante el debate de este convenio.