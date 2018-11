El pasado 20 de noviembre hemos celebrado el Día Internacional de los Derechos del Niño. En este día lo que se quiere es llamar la atención hacia algo tan importante como es el bienestar de los niños de todo el mundo. En nuestra ciudad se hacen muchas actividades y actos durante todo este mes.

La Convención de Naciones Unidas dice que la familia es el grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros y en particular del niño. Para que el niño desarrolle de manera armoniosa su personalidad, debe crecer en el seno de una familia, en ambiente de felicidad, amor y comprensión.

El pasado domingo toda España ha salido a las calles a decir “ni una menos”, basta de esta lacra de la violencia machista. 45 mujeres muertas y dos niños en lo que va de año. Familias destrozadas.

La mitad de las mujeres no habían denunciado, por miedo hacia lo que las pueden hacer a ellas o a sus hijos, por dependencia económica, por terror. Se quedan totalmente anuladas. Muchas veces aguantan por sus hijos, que no vean por lo que pasan, no quieren que sufran y no dicen nada a su entorno.

Cuando ya se llega a una situación realmente insostenible y aterradora, los que estamos alrededor tenemos que encender las alarmas, estar alerta cuando vemos conductas que no son normales, no permitir el maltrato, no podemos mirar hacia otro lado, o decir, que esas cosas son de familia. No, no podemos ser cómplices de los maltratadores.

Los hijos, sí se dan cuenta de lo que pasa, son niños pero no son ajenos a las situaciones, aunque se lo quieras ocultar, por eso, por ellos hay que dar un paso al frente y por las mujeres, por ellas mismas, porque otra vida es posible. No nos engañemos, no quieren a sus mujeres, y no son buenos padres. Nunca hay que poner estas escusas de autoengaño.

La justicia sigue otorgando regímenes de visitas a condenados por violencia de género. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cuántas mujeres más tienen que sufrir o morir?

La violencia de género es la lacra de esta Sociedad nuestra, que decimos que es desarrollada. ¡No más víctimas!

Volviendo a los derechos de los niños y al derecho a pertenecer a una familia, los maltratadores no pueden vulnerar los derechos de los niños, sus hijos y por supuesto los derechos de la mujer, no se puede vulnerar un derecho fundamental, como es el derecho a la vida y a la no violencia.

¡Ni una mujer víctima de maltrato más!