Llevo unos cuantos días escuchando al Sr. Alcalde, Don Alfonso Polanco (por cierto, ¿no lo notan ustedes más sonriente y feliz desde que los responsables de su partido han dicho en voz alta que lo consideran un buen candidato en las próximas elecciones?) bueno continúo, que llevamos escuchando hablar de la “macro campaña” de asfaltado de las calles en la ciudad y lo hace como si fuese para ponerle una corona o darle una medalla y un premio.

Pues resulta que ese macro esfuerzo, que por cierto se hace curiosamente cerca de las próximas elecciones, pero es solo por casualidad, ¿no?, digo el presupuesto sale de los “remanentes”; es decir de dinero que tenían ahorrado de los años anteriores. Aquí es donde me quedo sin palabras y pienso ¿cómo es posible que a una institución como el Ayuntamiento le sobre dinero, que deje sin cumplir los presupuestos varios años con las carencias que tiene la ciudad y las necesidades que tienen las personas?

Es decir que estos años pasados el presupuesto escaso que se dedica al mantenimiento y obras varias en la ciudad se ha estado recortando y escatimando, a sabiendas y con intención.

Así se deja que las cosas lleguen a tal deterioro que luego hay que gastar un dineral o esperar planes extraordinarios para poder recuperarlo y mientras, las personas no pueden utilizar ni disfrutar de calles, paseos, aceras, jardines, parques… y otras cosas importantes, recursos para los servicios sociales, para potenciar la cultura, la sostenibilidad, el medio ambiente el transporte público, cubrir todas las plazas de trabajo que están sin cubrir o con contratos precarios. Sí, eso mismo, nos quedamos sin palabras. Pero en realidad lo que deberíamos hacer es pedir explicaciones, exigir una gestión responsable y eficiente frente a este teatro electoralista, a fin de cuentas deciden con el dinero de toda la ciudadanía y nos deben una explicación.

Y hablando de explicaciones, les voy a contar lo que me ha surgido justo ayer, al efectuar el pago de las actividades en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes; pues resulta que no se puede pagar con tarjeta en ninguna de las instalaciones. Sí, como lo oyen, en estos tiempos y en unos servicios de este tipo se tiene que pagar en efectivo. Y lo escandaloso del tema es que esto mismo ya me pasó en el anterior trimestre, en septiembre. Siguen sin solucionarlo y parece que no tienen previsto que se arregle a corto plazo. ¿Qué les parece? . Nos merecemos una explicación.