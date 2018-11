"No soy el hombre de la Liga en Osasuna. Tras el centenario, posiblemente, terminará mi ciclo"

Fran Canal y su controvertida figura como director general de Osasuna protagonista en SER Deportivos Navarra. El gallego no entiende las críticas recibidas desde su llegada hace más de 3 años al club, entiende que cuenta con la confianza de la junta directiva y cree que su balance en Osasuna es positivo. Apunta Canal que ya tiene una edad y que cuando deje Osasuna, no seguirá en el fútbol dejando entrever que tras el centenario posiblemente terminará su ciclo aquí. Fran Canal insiste en que no es el hombre de la liga en Osasuna y reconoce que ha tenido discrepancias importantes con Tebas porque Osasuna es lo único que le importa. Además Fran Canal ha repasado los plazos para la reforma del Sadar, pendientes del aval del Gobierno de Navarra, entiende que la justicia les dará la razón en el caso Álvaro Fernández y ha valorado la marcha del equipo actualmente a 2 puntos del playoff.

