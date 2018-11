Olabe: "No vamos a quedarnos tuertos"

Roberto Olabe, director de fútbol de la Real Sociedad, ha hablado en Zubieta de la salida de Ruben De la Barrera del club donostiarra, en el que era Segundo entrenador de Asier Garitano.

-Cómo se entera. “Hace dos semanas nos planteó su inquietud por una propuesta para él interesante y deciros como queda la estructura técnica con Beñat Labaien pasando también al césped en el día a día, además de encargarse de la unidad de análisis del equipo. Y a partir de de ahí centrarnos absolutamente en los cinco partidos que nos quedan hasta diciembre. Porque ayer creo que ganamos más que tres puntos. Teníamos esa preocupación porque no llegaba ese resultado en casa pero el equipo hizo algo más porque en esta relación con nuestra afición es importante lograr resultados en casa. Y ayer creo que marcamos un camino a seguir. Ahora nos quedan tres partidos en casa y hay que centrarnos en este microperiodo porque nos va a decir donde vamos a estar y por qué vamos a pelear”.

-Destinó de Ruben De La Barrera. “No lo se. Lo que nos comunicó es que tenía una propuesta que creía que no podía dejar pasar. Lo que hicimos fue tratarlo y pensarlo, ocurrió después de jugar en casa del Levante. Lo primero era comentarlo con Garitano y que él lo valorase como jefe del staff. Pero todos llegamos a la misma conclusión: si alguien se le pasa por la cabeza irse, posiblemente ya se ha ido, independientemente de los razonamientos. Es obvio que si alguien piensa que su oportunidad no está en la Real, es mejor que no esté aquí. Tengo que agradecerle a Ruben este tiempo y nosotros de manera consensuada decidimos aceptar su salida”.

-Respuesta de Garitano. “Lo sabe desde el principio, intente que no fuese yo el que le comunicara el asunto, que fuesen ellos los que hablasen porque son los deben decidir. Y pensar que si alguien tiene ese deseo no somos nadie para cortarlo”.

-No está decepción. “Decepción no es la palabra. No sabemos lo que pasa en el entorno de cada uno, en la familia, hay demasiadas cosas y proceso no lo llamo decepción. Si que es cierto que si haces un grupo de trabajo heterogéneo buscas los mejores profesionales, y es cierto que hoy se rompe parte de ese grupo que empezamos a trabajar en verano, pero estamos convencidos de que vamos a seguir trabajando igual”.

-No se rompe su proyecto. “Creo que es importante que hay que estar donde estes pensando que es el proyecto de su vida. No me parece que rompa la dinámica del día a día y de trabajo, vamos perder una visión, una visión diferente, pero no vamos a quedarnos tuertos. Tenemos gente preparada suficientemente para seguir afrontando ese reto”.