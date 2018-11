Con la mirada en el '3D'

En un escenario de corte más futurista y con fondo grisáceo en la sede de RTVE en Sevilla, se situaban, justo detrás de los atriles, los cuatro candidatos minutos antes del debate, el segundo y definitivo de las elecciones andaluzas de 2018, acompañados de sus asesores de campaña. La periodista Pilar G. Muñiz frente a ellos. La posición ha sido elegida por sorteo, al igual que en el anterior debate en Canal Sur Televisión, de modo que Susana Díaz y Teresa Rodríguez han vuelto a coincidir en el centro, mientras que, en los laterales, quedaban emplazados, Juan Marín, a la derecha de Susana Díaz, y por su parte, Juan Manuel Moreno Bonilla, a la izquierda de Teresa Rodríguez. Si en la anterior cita las dos candidatas coincidieron en el color verde de la ropa, en esta ocasión ha sido el rojo, color que igualmente ha elegido el candidato popular para su corbata. Susana Díaz, con chaqueta roja y blusa blanca y Teresa Rodríguez, blusa roja y camisola morada con motivos florales. Juan Manuel Moreno Bonilla con traje chaqueta gris marengo y Juan Marín ha optado en esta ocasión por un estilo informal, con chaqueta azul oscuro pero sin corbata, camisa clara y pantalón vaquero.

El debate ha tenido varios enfrentamientos, pero en esta ocasión sí se ha visto más rivalidad hacia Susana Díaz del resto de los adversarios, en temas como la sanidad, el empleo o la corrupción.

Los cuatro candidatos se han mostrado, en líneas generales, más cómodos frente a la cámara y han dominado bien los tiempos a la hora de defender sus ideas en el minuto propuesto. El debate ha tenido mayor dinamismo y rivalidad, en el que los candidatos han entrado en el cuerpo a cuerpo, bien para la defenderse de los ataques o para asaltar al adversario. El rifirrafe político ha tenido más presencia que propuestas de cada partido, que los candidatos han ido ensartando en la medida que la contienda lo ha ido permitiendo.

La posibilidad de que Vox entre en el Parlamento de Andalucía se ha colado como nuevo elemento en el debate de esta noche. Fue Susana Díaz la que, dirigiéndose a los dos candidatos conservadores, les pidió que aclarasen si van a “pactar con Vox para quitar al PSOE del Gobierno”. Una pregunta que la dirigente del PSOE repitió en varias ocasiones sin obtener respuesta clara de ninguno de los candidatos.

Juan Manuel Moreno Bonilla, que tuvo un combate menos directo con Juan Marín, le dijo en el primer bloque del debate que su adversario político no era Ciudadanos: “Mi adversario político es el PSOE”. Juan Marín le replicó que había venido al debate “con la lección aprendida” y en otro momento le advirtió que le iba a pedir “los derechos de autor” por apropiarse de sus frases.

No fue la única pregunta que quedaría flotando en el aire. Si Susana Díaz recurrió a Vox, Juan Marín hizo lo propio con Podemos y le preguntó a Susana Díaz si estaría dispuesta a entregar el gobierno de la Junta a Podemos para ir “preparando la cartera”.

Uno de los momentos más ocurrentes del debate llegó cuando Susana Díaz en turno de palabra refiriéndose a Teresa Rodríguez, le dice que no duda de la buena voluntad de sus propuestas, pero le advierte de lo difícil que es gobernar y le anima a poner los pies en el suelo porque “esto no es Juego de Tronos”. Teresa Rodríguez recoge el guante y replica en relación a la desigualdad social generada en Andalucía: “Si esto fuera Juego de Tronos, usted sería Cersei Lannister”. No fue el único momento original del debate protagonizado entre ambas. En un momento dado, Susana Díaz le afea que no la deje hablar porque “mete el dedo en la llaga” y eso, claro está, molesta a su contrincante. Teresa Rodríguez responde: “Usted mete la pata” (no la llaga).

Juan Marín también protagonizó un enfrentamiento con Juan Manuel Moreno Bonilla al recordarle que lo llamó “perro” y que “ningún andaluz ni militante del PP se merece un candidato que llame perro a otro”.

Lo más visual del debate estuvo en todo el arsenal mostrado por los candidatos, desde los dos largos folios esgrimidos por Juan Marín, que quiso repetir experiencia con lo del folio en blanco, esta vez con los casos y nombres de la relación de imputados de los ERE y la Gürtel, que inundaron de memes las redes sociales, hasta las cajas con documentos recopilados de prensa a los pies del candidato popular, pasando por tomos del programa de PP y hasta el libro del Estatuto de Autonomía que exhibió Teresa Rodríguez.