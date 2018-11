El 'foodtruck' del PP

No falla. Desde el desayuno hasta que termina el último acto electoral. El candidato Juan Manuel Moreno recorrerá esta campaña electoral 8.000 kilómetros. Enorme desgaste. Cuando terminan estos quince días los aspirantes han perdido kilos. Pero no será por falta de comida. Juan Manuel Moreno no ha dejado de probar producto allá donde ha ido y les aseguro que no para de moverse. Alguien debió darse cuenta que lo de los besos a los niños ya no vende. Hay que ganarse al personal por el estómago. Así que la campaña se asemeja a una maratón de degustaciones.

El candidato llega al pueblo o ciudad en cuestión. Las viandas preparadas. Que si un mantecado en Rute, merienda en Roquetas de Mar, un desayuno en la sevillana pastelería "La Campana". Ese día, lunes 18, en los 385 metros que mide la calle Sierpes, al candidato Juan Manuel Moreno le dio tiempo de desayunar en la pastelería, café y dulce y, a mitad de camino, tomarse un chocolate. No cayó desfallecido cuando hizo las declaraciones después. El riesgo era de empacho.

El PP ha puesto en estos días al candidato ante la tesitura del bocado por voto. Este domingo fue el acabose. Empezó desayunando en la casa de su tía Isabel, en Alhaurín el Grande la tierra de sus ancestros. Quien estuvo nos cuenta que allí había comida para muchos, pero muchos, muchos más de los que fueron y fueron muchos. El plato estrella fue el chorizo. El propio candidato lo dijo minutos después en su intervención "voy a perder el tipito que se me está quedando". Pero la cosa fue más allá, Con el regusto de la comida de familia, que como esa no hay ninguna, Moreno se plantó en Torremolinos. Apenas hay 25 kilómetros y media hora escasa en coche. Acto con jóvenes que queman muchas calorías. Tras el mitin en cuestión, paella. El aspirante a presidente de la Junta de Andalucía decidió echarse un cante en el escenario de la caseta del PP donde se celebraba el acto. Hacía tiempo para afrontar el plato de arroz con carne y marisco. Estaba buena, la verdad.

Cada vez que la convocatoria de prensa pone que Juan Manuel Moreno tendrá un encuentro con vecinos, mayores o colectivo alguno, ya se sabe que desayuno o merienda está implícitamente incluido. De hecho, como sucedió en El Ejido, las viandas no fueron aportadas por el partido, ni siquiera decidida por ellos, fue la empresa que visitaba el candidato la que decidió que, a lo mejor, el presidenciable llegaba con el estómago vacío y que de allí no se iba sin tomar algo.

Juan Manuel Moreno ha desayunado churros en Córdoba, dulces típicos en Pozoblanco, pasteles en Sevilla, merendó mantecados en Rute, en Priego de Córdoba, Roquetas de Mar; en Granada no hubo piscolabis así que se paró ante una tienda de delicatessen para saborear las viandas que, a pie de calle, ofrecía a modo de promoción.

La campaña del PP tiene un mucho de "foodtruck", no para, siempre está pendiente de los potenciales clientes y la comida es básica en su discurrir.

Pese a tanto empeño por hacer trabajar a las papilas gustativas, el candidato está blindado. Durante estos días se vigila estrechamente su salud. Está sometido a un régimen especial de deporte, ejercicio y comida con una máxima: nada de alcohol.

Cuando termine la campaña electoral el candidato popular podrá hacer un mapa gastronómico de Andalucía. Si las urnas le son propicias sería recomendable aparcar el cava y sustituirlo por Almax.