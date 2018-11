Juan Marín mantiene la ambiguedad sobre Vox

El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, sigue nadando en la ambiguedad respecto a Vox. Preguntado esta mañana sobre posibles pactos postelectorales con esa fuerza política situada al extremo de la derecha, Juan Marín, trató sin éxito de ser claro, y eso que comenzó su argumentación diciendo: "Mire, nosotros hemos dejado muy clara nuestra argumentación". Primero dijo que no quería expresar su opinión sobre "partidos que no tienen representación parlamentaria" y recordó que ya le había ocurrido algo similar con Unió en Cataluña (que finalmente no entró en el parlamento) a su compañera Inés Arrimadas, con quien paseó, por la mañana, por el barrio sevillano de Triana. "Nosotros vamos a hablar de los que están y sobre qué acuerdos podríamos alcanzar con cada uno de ellos, porque se presentan 27 formaciones políticas a estas elecciones y por respeto a ellos respetaremos a la decisión de los andaluces el domingo". Será entonces, una vez conocido el resultado electoral cuando se puedan poner sobre la mesa los acuerdos posibles. ¿Pero, eso significa que Vox entra en las quinielas de esos acuerdos?, insistían los periodístas en el escenario improvisado para las declaraciones junto al puente de Triana, con la ciudad extendiéndose como fondo.

Marín volvía a hacer esfuerzos en esa búsqueda de la claridad perdida: "Lo que sí le digo es una cosa, nosotros hablaremos de cambios, de principios y de valores, no de sillones. No de cambio de cromos como hasta ahora se ha venido haciendo por parte del PSOE. Y retó: "A partir de ahí nos vemos el próximo 3 de diciembre", afirmó Marín, que por cierto, a su espalda se escuchaba desde un barquita con publicidad de Adelante Andalucía que pasaba en estos momentos por el río Guadalquivir: "Sí se puede, esto no lo tenéis vosotros".

Pero no quedaba claro lo de Vox, probaron los periodistas una vez más. Marín respondió: "Descartamos todas las que no compartan los principios de Ciudadanos. Yo no conozco a las 27 fuerzas políticas que se presentan, sólo las cuatro que estamos en el Parlamento de Andalucía". En esa franja de fuerzas con representación reiteraba que con la que está dispuesto a hacer pactos es con el PP, aunque el líder popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, "parece no enterarse, estar en otra galaxia, aunque lo que le ocurre es que está nervioso y aterrizando como puede". Con todo, Juan Marín confía en que el PP "recapacite" para poder llevar a cabo el cambio en Andalucía "entre los dos".

De nuevo la explicación quedaba flotando en el ámbito de las cosas poco concretas. "¿Perdón?", preguntó el candidato naranja. El periodista volvía a la pregunta del millón y Marín, ofreció una última versión de la ambiguedad mantenida: "Le he dicho que descarto todas aquellas opciones que no compartan principios y valores con Ciudadanos, pero evidentemente, pero no sé quién está en el parlamento andaluz ni conozco los 27 partidos que se presentan".

La opción preferia de Marín es no tener que recurrir a los votos de Vox para conformar la mayoría alternativa que busca para echar a Susana Díaz del poder, con quién parece haber contraído una enemistad inamovible. Por ello, Juan Marín, está llamando de manera insistente a los andaluces a votar "de forma masiva" frente al voto del "inmovilismo" de lo que quieren que "nada cambie" y que no se vaya a votar el domingo.

Inés Arrimadas por su parte también llamó a votar porque "estamos a dos escaños de conseguir el cambio en Andalucía", según los escaños, enfatizó la portavoz naranja, quien subrayó que quien tiene que liderar el cambio es una fuerza que "crece" y no quién se está "descomponiendo" en relación al bipartidismo de PSOE y PP.