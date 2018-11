Malestar en Quesada por la paralización de las obras de la Variante

El alcalde de Quesada, Manuel Vallejo, ha expresado su preocupación y malestar ante la ralentización y paralización de las obras de la variante, y exige que se realice cuanto antes.

Una vía que tendría que estar ya abierta al tránsito desde octubre, para solucionar los numerosos problemas y peligros que supone la carga de tráfico que tiene que soportar la travesía que atraviesa la localidad. “Estaba previsto que la variante estuviera abierta al tráfico en esta campaña de aceituna y llevamos muchos meses esperando que Sevillana Endesa cambie la línea eléctrica que transcurre precisamente por el inicio de esta variante”.

La ejecución de las obras que alcanza ya en torno al 80 % “sigue pendiente desde hace meses de que la compañía eléctrica haga el traslado de esta línea”. Asegura que no han parado de estar en contacto con Endesa “pero no paran de darnos largas y no nos aclaran él porque de tanta demora”. Si bien es cierto que el otoño está siendo lluvioso y ello dificulta los trabajos “pero este cambio de línea debía de estar hecho desde hace cinco meses antes que llegaran las lluvias”.

Solo se vio alguna actividad en los dos primeros meses de febrero y marzo con la línea y postes “pero allí esta parada”.

Las obras comenzaron de la variante en el mes de febrero y estaba previsto finalizarlas en octubre / DIEZ TV

Finalmente, no se cumplirán los plazos de la finalización del a variante de Quesada. Unas obras que comenzaron el pasado mes de julio y que debería haber estado terminada para septiembre u octubre y disponible para la presente campaña de aceituna, como ya se les había prometido a los agricultores de la zona. Por lo que los tractores y vehículos agrícolas vuelven a transitar por la travesía en pleno centro de Quesada con los problemas que ello conlleva. “Agricultores y vecinos estamos sufriendo ya los efectos del intenso tráfico que se suma al incremento de la actividad agrícola”.