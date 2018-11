El Tribunal Superior de Justicia confirma la absolución de Javier León y los exconcejales del PP

Javier León de la Riva, Manuel Sánchez y Alfredo Blanco pueden respirar porque el caso de la "Comfort Letter" casi está cerrado. Sólo queda saber si la Fiscalía presenta un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestima el recurso planteado por la Fiscalía de Valladolid contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid que absolvió al exalcalde y los exconcejales del PP acusados de prevaricación administrativa y en el caso de Javier León de falsedad documental.

Los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, rebaten todos los argumentos de la fiscal Ana Valle, quien reiteró en la vista del recurso, celebrada hace tan solo una semana, que Javier León era responsable de la firma de tres cartas de conformidad, que en la práctica suponían un aval del Ayuntamiento de Valladolid por valor de 100 millones de euros por los créditos del proyecto ferroviario.

Es evidente que el acusado no trató de prevalerse de su posición de superioridad que le atribuía su condición de Alcalde, ni de sustituir por su mero capricho el actuar que debería de haber observado, ni ocasionó con ello el necesario perjuicio a los intereses generales que viene siendo exigido en este concreto delito. Ni hubo actuar arbitrario -no es la mera ilegalidad lo que sanciona el tipo, sino la arbitrariedad-, ni existió perjuicio -toda vez que la consecuencia mediata fue beneficiosa para la sociedad y la inmediata, consistente en la amortización del crédito que con las firmas de los documentos se obtuvo, no tuvo que efectuarlo el Consistorio sino, a la postre, el Ministerio de Fomento en su calidad de accionista mayoritario de la sociedad, tal y como ha resultado probado, ocasionando con ello el aquietamiento de la acusación particular ante la sentencia absolutoria que ahora se combate-."