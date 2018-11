Si eres torpe te quedarás sin sexo

"¿Torpe en qué sentido?", me acaban de preguntar en la redacción al leer el titular. "¡Pues torpe!", respondí yo. "Pero, ¿te refieres a torpe con las manos, con la lengua o con...", insistió. Y yo, cuando una conversación como esta se complica, siempre consulto la Real Academia de la Lengua (la otra Lengua, no pienses mal) y así evitamos confusiones. Según la RAE, "torpe es la persona que se mueve con dificultad", creo que no hay más que añadir si hablamos de sexo.

¿Por qué fallamos en el sexo?

"La principal razón por la que fallamos es porque no preguntamos ni tampoco pedimos", asegura la sexóloga Rosa Montaña. No podemos pretender que nuestra pareja adivine qué es lo que queremos en la cama. "Un paciente me dijo una vez: Yo sé lo que quiere mi chica, no se lo he preguntado pero es que a todas las mujeres les gusta lo mismo", escuchó la Dra. Montaña asombrada, una aseveración que es tan errónea como asegurar que a todos los chicos nos gusta lo mismo.

Otra de las razones por las que fallamos es por no pedir. "Si no somos capaces de pedir a nuestra pareja puede que nos den lo que no queremos", comenta Rosa Montaña en el quinto programa de la segunda temporada del podcast de sexo. El conflicto que puede aparecer en estas situaciones es que tu pareja te diga siempre que no y la negación permanente provoca que la otra persona deje de pedir y así, nuestra relación fracasará.

Uno come todos los días, ¿por qué no tener sexo todos los días?

Es fundamental mantener viva la relación. No siempre hay que hacer lo mismo y para ello Rosa Montaña nos plantea que en el sexo hagamos como con las comidas: "hay que comer todos los días, pero no siempre lo mismo. Unos días vamos de tapas (pequeños juegos sexuales), otros días comemos menú del día (tener sexo rutinario) y por lo menos una vez al mes debemos comer un menú degustación (sexo innovador, con mil matices y sin mirar el reloj)". ¿Qué te parece?