Unicaja Almería premiado contra la violencia de género

Granada puso el marco y el Club Voleibol Unicaja Almería representó al mundo del deporte entre un extraordinario elenco de premiados. La sexta edición de los Premios Meninas, que otorga la Delegación del Gobierno en Andalucía, además reconoció a dos almerienses más, Miguel Lorente, ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género entre los años 2008 y 2011, y Olalla Pérez Moyano, cabo primera de la EMUME de la 212 Comandancia de la Guardia Civil de Almería, en su caso con diploma y mención especial. Las estatuillas, que reproducen la figura de una Menina de Velázquez, fueron nueve, cinco de ellos recaídos en personas y los cuatro restantes en instituciones, siendo la única deportiva el club ahorrador.



Como todos los demás galardonados, a Unicaja se le reconoció “su contribución a la erradicación de cualquier forma de violencia sobre la mujer y los menores y contra la violencia de género”. En concreto, de la entidad blanquiverde se dijo en el acto literalmente lo siguiente: “Fundado en 1986 y en la actualidad es una entidad referencia en el deporte del voleibol en todo el país; desde 2016, el club mantiene suscrito un protocolo de colaboración con la Subdelegación del Gobierno en Almería para el desarrollo de actividades dirigidas a información, sensibilización y prevención contra la violencia de género”. Dicho todo ello, la entrega la efectuó Francisco García, coronel-jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada.



En presencia del delegado del Gobierno en Andalucía, recogió el bonito galardón Ramón Sedeño, presidente del Club Voleibol Unicaja Almería, que se mostró muy agradecido por tal concesión. En ese sentido, el mandatario ahorrador reconoció que “resulta complicado expresar la emoción que causa a todos los integrantes del club este reconocimiento, y no es una formalidad que parece obligado decir, sino la constatación de que la nuestra es una entidad que se mueve con el pálpito de la gente”. Sedeño fue rotundo: “De qué nos valen los 40 títulos ganados, qué supone ser ‘el equipo más laureado del voleibol español’, para qué queremos las vitrinas llenas de trofeos… para nada si no somos capaces de ayudar a la sociedad a sumar pequeñas y grandes victorias en su día a día”.



Dejó claro el presidente blanquiverde que “no es cuestión de organizar un partido aprovechando la fecha del ‘Día Internacional contra la Violencia de Género’, ni de lemas ni adhesión sin pasar a la acción, sino que es una actitud ante la vida, el deporte, la gente y las víctimas”. No es la primera vez que Sedeño insiste en la idea de que “jamás una víctima debe sentirse culpable, porque si eso sucede así, lo habremos perdido todo”, subrayó. La pelea continúa, y en ella toda la sociedad debe sumarse: “Hace unos meses decía en un acto público ‘no al maltrato físico, psicológico y laboral, no a todo tipo de discriminación, no a más muertes’, y hoy me tengo que repetir, pero no desfallecemos en una lucha que es de todos”.



En ese sentido, la misión encomendada y que llega a través de la responsabilidad social asumida por el Club Voleibol Unicaja Almería, “en este espléndido marco de los Premios Meninas 2018, desde luego que una de las referidas victorias con la que soñamos es la total y absoluta erradicación de la violencia de género en todas y cada una de sus mil caras, desde la que sesga vidas hasta la que provoca, calladamente y de manera impune, la infelicidad de las personas”. El mensaje no puede ser otro que el de que “ante eso, no hay paños calientes ni medias tintas, sino un no rotundo” al que Unicaja “ofrece su posibilidad de llegar a miles y miles de aficionados al voleibol y al deporte en general”.



Ramón Sedeño recordó que “así lo hemos hecho” y añadió que “así lo seguiremos haciendo”, aprovechando el ocasión para ofrecer unas pocas pinceladas del nuevo proyecto en el que se está trabajando desde hace bastante tiempo y que se hará de manera conjunta: “Anunciamos un nuevo paso que iniciaremos ya en breve y que supone que nos cogeremos de la mano con el club AVG 2008, en deferencia al cual no vamos a adelantar demasiados detalles para realizar una presentación conjunta, como es lógico, pero sí precisando que nos haremos visibles juntos, o sea, hombres y mujeres haciendo ‘equipo’, para prevenir, algo que resulta clave si es que se quiere vencer, a través de la más valiosa herramienta, le educación”.



Por todo lo expuesto, el presidente se mostró encantado de “venir a Granada, una ciudad a la que damos nuestra más sincera enhorabuena por haber sido elegida la mejor del mundo para visitar, estar a todos estos premiados y percibir su fuerza en la misma pelea que la nuestra, lo que nos motiva mucho más”, reconoció. A todos les dio las gracias “por lo que hacéis y por mirarnos en vuestro reflejo”, finalizó. Se trata de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia hacia las Mujeres, el Diario El Español, Flor de Torres, fiscal delegada de Violencia hacia la mujer y coordinadora de las ocho provincias andaluzas, Pilar Sepúlveda, fundadora de AMUVI, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jaén, Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía, y el artista Paco Damas, además del citado Miguel Lorente.