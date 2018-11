"Vamos a seguir siendo pesadas"

Las mujeres nacemos con un sexto sentido, o eso dicen, pero nada tiene que ver con el sentido de averiguar o intuir, tiene que ver con otro sentido: el de la maternidad, las copas gratis y la mano pegada al trapo de la cocina para dejar relucientes todos los electrodomésticos que nos rodean. Además, por si no lo sabéis aún, un día nos levantaremos del sofá con ganas de coger una cerveza del frigo y volveremos con ganas de tener un bebé, amamantarlo y cuidarlo en la más completa soledad mientras nos mantiene económicamente el padre de familia: el que trae el pan. A nosotras, sin embargo, nos gustan las migas. Emmm... bueno... no sé muy bien si esto era así o no... quizá tengo que hacer -tenemos que hacer- el Curso de feminismo de Natza Farré.

