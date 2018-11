Mantovani espera que "la situación se revierta"

El desánimo no cabe en el vestuario de los amarillos porque "tanto yo como mis compañeros tenemos muchas ganas de puertas para dentro de que la situación se revierta y volvamos a tener las mismas sensaciones de semanas atrás".

Lo que nadie puede negar es que "ahora mismo la situación es complicada" y es "evidente que a la mínima adversidad te agarra la ansiedad" por lo que "lo único que nos debe preocupar es cambiar esta situación actual de malos resultados" aunque entiende que en Segunda "son todo dinámicas y ojalá lo del Ramón de Carranza quede sólo en un palo puntual porque todos tenemos ganas de revertir esto".

Mirando hacia adelante "solo pensamos en trabajar, y mucho" porque "si el míster ha venido con ganas y tiene sensaciones positivas con el grupo, tenemos que lograr que no decaigan esos ánimos". Es por ello que "en la plantilla tenemos claro lo que queremos ser de puertas para adentro y de puertas para afuera que estos resultados cambien porque sabemos que no nos ayudan. A pesar de la derrota nos encontramos fuertes y solo pensamos mejorar porque Herrera no dijo que sigamos con la cabeza alta ya que queda bastante para poder volver a los puestos altos. Hace falta tocar todas las teclas para revertir este momento lo antes posible"