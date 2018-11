EL TWITTER DE MATA El protagonista de la jugada, el delantero Jaime Mata, bromeaba en redes sociales sobre la jugada.

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, entró a valorar las críticas desde el Getafe C.F. por el claro penalti a Jaime Mata no pitado por el árbitro, ni juzgado por el VAR, en San Mamés.

"No hay campaña contra ningún club, puede haber algún error, pero campaña no. La verdad es que no he visto la jugada, puede ser un error de interpretación del árbitro, que el VAR considerase que esa jugada era interpretable", dijo.

"Ángel (Torres) hace bien en pedir explicaciones si o está de acuerdo pero no hay campaña contra el Getafe ni contra nadie. El VAR reduce muchísimo los errores pero también puede cometer algún error y eso hay que entenderlo", añadió.

