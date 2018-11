Battlefield V, las otras historias de la II Guerra Mundial

Después de vivir la Primera Guerra Mundial en Battlefield 1 con una inmersión impresionante, EA DICE nos vuelve a introducir en el conflicto planetario desatado en septiembre de 1939. Pero esta vez vamos a colarnos en la Segunda Guerra Mundial por puertas muy alejadas de hitos archiconocidos como el desembarco de Normandía.

Battlefield V recupera las ‘Historias de Guerra’ de su anterior entrega para ponernos en la piel de civiles, mercenarios y delincuentes que tuvieron también importantes papeles en el conflicto. Lo mejor es que ahora también vamos a poder movernos con libertad por zonas enormes para cumplir nuestro objetivo, ya sea volar un depósito de explosivos, sobrevivir a un asedio enemigo o rescatar a cierto personaje de una base enemiga.

Podemos optar por el sigilo eliminando enemigos por la espalda, dar un buen rodeo para evitar la vigilancia (que a lo mejor nos hace descubrir un depósito de armas con ese rifle de francotirador que necesitamos), desactivar las alarmas, o apostar por el asalto incluso desde el aire. Lo vamos a hacer en las costas africanas o acompañando a la resistencia noruega en escenarios muy poco conocidos pero decisivos con una protagonista femenina. Además el 4 de diciembre el modo campaña se ampliará con una cuarto capítulo llamado ‘El último tigre’ centrado en los tanques alemanes.

A pie y en vehículos, puro Battlefield / EA DICE

El modo multijugador sigue presumiendo de hasta 64 jugadores simultáneos en 8 mapas gigantescos, vehículos y, muy importante, de la destrucción del entorno ante las ráfagas de artillería ligera o pesada. Contamos con clases como Reconocimiento, Asalto, Médico o Apoyo, especializadas en tareas diversas en el campo de batalla, todas necesarias para que las refriegas caigan de nuestro lado a base de coordinación en cada uno de los 6 modos de juego disponibles ahora mismo, desde los rápidos Todos Contra Todos por Equipos a Grandes Operaciones divididas por jornadas y con una duración más que significativa.

Las sensaciones son muy buenas, especialmente buscando la coordinación con nuestra escuadra aprovechando las habilidades de nuestra especialidad. Ahora podemos utilizar un botiquín para recuperar parte de la vida, pero nuestro médico puede reponerlos, así como la clase de apoyo nos repondrá de otros suministros. Además, si caemos, podemos pedir ayuda para que nos reanime un compañero. También podemos levantar estructuras defensivas sacando nuestro martillo, algo muy útil en mapas tan grandes como los de Battlefield. Nos vamos a encontrar con zonas urbanas, plagadas de edificios en los que entrar, pero también naturales, con mención especial a los desniveles y verticalidad de los combates en la ladera de una montaña nevada.

Multijugador en cooperación con nuestra escuadra / EA DICE

Para el futuro, además del cuarto capítulo de ‘Historias de Guerra’ queda más contenido que llegará de forma gratuita. Con ‘Vientos de Guerra’ se estrenarán los eventos de tiempo limitado; en enero ‘Descarga de rayos’ nos traerá el modo cooperativo ‘Armas combinadas’, ‘Asalto’ y ‘Conquista’; y en marzo ‘Prueba de fuego’ dará la bienvenida al modo Battle Royale‘Tormenta de fuego’ y un nuevo mapa multijugador ambientado en Grecia. Cierto es que, de lanzamiento, el juego va un poco corto de contenido, pero con todo el material que está por llegar a partir de diciembre sí se completará una buena oferta de posibilidades.

A nivel audiovisual Battlefield V alardea de grandes mapas y su transformación según se ven afectados por el combate, un punto que marca la diferencia con la competencia. Las partidas son estables, y sólo es criticable el exceso de cargas y su duración en los menús. Las recreaciones de las armas están a muy buen nivel, y podemos disfrutar con elementos bélicos ya míticos como el subfusil MP-40 o el rifle de francotirador de cerrojo Lee Enfield. Además todas se pueden personalizar con accesorios y camuflajes desbloqueables con la experiencia. El modo campaña está traducido en texto pero no doblado, porque los desarrolladores han querido mantener las voces en su idioma original para favorecer la inmersión. De esta manera vamos a escuchar un inglés de los bajos fondos y hasta noruego. Sin embargo el modo multijugador sí lo podemos escuchar en perfecto español mientras esquivamos las balas dentro de una ambientación sonora superior.

Más actualidad





El próximo 25 de enero llegará al mercado Resident Evil 2 Remake, y gracias a su distribuidora en España (Koch Media) hemos tenido la oportunidad de jugar tres fragmentos importantes del título. Hemos vuelto a recorrer la comisaría de Racoon City apreciando cambios significativos con la versión original pero manteniendo su sistema de puzzles que nos hará recorrer sus diferentes plantas una y otra vez eliminando a unos zombies más resistentes que antaño. Ahora hay nuevos objetos como tablones para sellar ventanas, y parece que contaremos con algo más de munición. Además con la protagonista femenina, Claire Redfield, nos enfrentamos a uno de los jefes del juego, el científico William Birkin, en una de sus aterradoras (y resistentes) transformaciones. La nueva versión del juego promete muchísimo, tanto para los que disfrutaron del original como los que no, gracias a sus cambios y el nuevo doblaje al español, que ya está confirmado.

El acceso anticipado a la versión beta del modo online de Red Dead Redemption 2 ha echado a andar este martes. Los propietarios de las ediciones especiales ya han podido probarlo, y se abrirá a todos los usuarios del juego de vaqueros este viernes 30 de noviembre. Nos permite crear y personalizar un personaje, así como conseguir habilidades adaptadas a nuestro estilo de juego con el amplio mapa del juego como telón de fondo. Podemos unirnos a escuadras de hasta 8 cowboys, crear campamentos y visitar ciudades, así como participar en desafíos y modos competitivos contra otros jugadores. Teniendo en cuenta la riqueza y complejidad del modo online de Grand Theft Auto V, Red Dead Online promete mucho contenido.

This War of Mine, el juego que muestra las dificultades para la supervivencia de refugiados y civiles en medio de una guerra, llega a Nintendo Switch con su ‘Complete edition’. Está inspirado en el asedio de Sarajevo, y nuestro objetivo es garantizar la comida, la bebida, medicamentos o el entretenimiento de los más pequeños paras que no sufran secuelas psicológicas. Debemos gestionar recursos y tomar decisiones que no siempre son fáciles, en muchos casos optando por el mal menor para seguir adelante. Esta edición incluye expansiones como ‘Little ones’, ‘Father’s Promise’ o ‘War Childs’, y con su perspectiva lateral nos remite de nuevo a una de las partes más crudas de la guerra en medio de edificios en ruinas.

Y finalmente esta semana llegaba a las tiendas también Darksiders III, la tercera entrega de esta saga oscura de acción y hack and slash. Ahora está protagonizado por Furia, y vamos a tratar de acabar con el ejército de los Siete Pecados Capitales después del apocalipsis desatado por Guerra en las anteriores entregas. Apostando por zonas más amplias que en sus dos primeros capítulos, Darksiders III presenta un gran diseño de enemigos, pero peca de pocas opciones de combinación de ataques, repitiendo esquemas de avance, esquiva y contraataque. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.