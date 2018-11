Sánchez y Díaz apelan a la mayoría "del sentido común" contra Vox

El mitin se tenía que haber celebrado el domingo, pero el Brexit hizo que Pedro Sánchez y Susana Díaz hayan compartido escenario este martes en Marbella, en el Palacio de Congresos y ante más de 2.000 personas. Y frente a diferencias del pasado, el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, aseguró que el gobierno de Díaz "es el espejo en el que nos miramos, en el que nos inspiramos". Por eso prometió hacer suya la bonificación al 99 por ciento de las matrículas universitarias.

"Nadie duda que ganará el PSOE", dijo Sánchez, pero hay que ganar bien "para que no haya bloqueo". Y sobre las derechas que agitan "el espantajo de la inmigración o la frivolidad de la violencia de género", el presidente del gobierno cree que merecen una reflexión. "PP y Ciudadanos no dicen que no a pactar con Vox. El uno mira para otro lado y el otro se ha entregado absolutamente. En vez de rebatir a la ultraderecha con argumentos, que los hay, abrazan los argumentos de la ultraderecha". Con este razonamiento, Sánchez apeló a "la mayoría de sentido común" para rechazar a los extremos.

También en la derecha centró sus ataques, Susana Díaz. Especialmente contra el Partido Popular que, con su propuesta para devolver las competencias en educación al Estado, le puso en bandeja el discurso más autonomista de su campaña.

"Nunca imaginé que me iba a tocar volver a liderar, junto a los socialistas andaluces, la defensa de nuestro autogobierno, de nuestra autonomía, la defensa del legado del 28 de febrero. Creía que eso era intocable, que nadie se atrevería a cuestionarlo", afirmó la presidenta andaluza, quien cree que los populares están impugnando el 28 de febrero y el autogobierno. "¿Y porqué le molesta a Casado? Porque le pone la cara colorá en el resto de España, porque aquí los libros son gratis, y lo van a ser a partir de los tres años en la próxima legislatura", prometió la candidata. Y añadió que "millones de andaluces están dispuestos a levantarse por Andalucía, "para que nadie cuestione su presente y futuro y su autogobierno".

Y al igual que Pedro Sánchez, Díaz volvió a animar a los indecisos. "Estamos en la recta final, y esto va de ganar muy bien porque enero nos tiene que coger gobernando en Andalucía y en España" para seguir avanzando.