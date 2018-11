PP e IU coinciden en que la empresa de basuras puede subir el precio del servicio

Tras conocerse hace unos días el informe del Consejo de Cuentas que advertía que el servicio de basuras del Ayuntamiento de Soria es alegal porque el contrato y la prórroga han vencido, hoy han comparecido los concejales del Pp e IU, José Manuel Hernando y Enrique García, por separado.

Hernando advierte que la situación actual puede ser incluso ilegal y lamenta que el alcalde decida libremente si se firman contratos o no. “El alcalde decide si se contrata o no y eso no puede ser”. Advierte que esta situación de falta de contrato no es exclusiva del servicio de basuras, “ocurre lo mismo en parques y jardines, la guardería, las actividades deportivas y el centro de recepción de visitantes”.

Descarta que el equipo de gobierno tenga intención de municipalizar el servicio que es el argumento que ha esgrimido el PSOE para justificar esta situación alegal. “No existe ningún estudio. Es una cortina de humo. Resultaría caro y complejo”, explica Hernando.

Desde IU, Enrique García, también advierte del riesgo que existe como consecuencia de esta situación porque “la empresa puede poner el precio que quiera”. Teme que si se prolonga “esto va a explotar”.

García sostiene que el anuncio que hizo en su día el alcalde sobre la posibilidad de municipalizar las basuras ni siquiera responde a un intento electoralista, sino que “se trata de justificar su ineficacia” un año y medio después de que haya vencido el contrato.