Diputación aprueba el modelo de convenio con los ayuntamientos para la realización de informes urbanísticos y ambientales

La Junta de Gobierno ha aprobado el modelo de convenio de colaboración entre la Diputación de Soria y los ayuntamientos para hacer una prueba piloto sobre el acceso y uso del sistema de tramitación municipal para la realización de informes urbanísticos y ambientales. El convenio tiene por objeto el estudio de la posibilidad de extender el uso de las plataformas municipales de tramitación por parte de los servicios técnicos de la Diputación, trabajando directamente sobre las mismas a la hora de emitir informes urbanísticos y medioambientales con el objetivo de conseguir un ahorro económico y de tiempo en dicha tramitación.

En la actualidad la Diputación presta, a través del departamento de Asistencia Técnica a Municipios, el servicio de realización de informes en materia de urbanismo y medio ambiente en aquellos casos que son requeridos a los ayuntamientos en la normativa. En muchos casos, los ayuntamientos no cuentan con medios humanos para afrontar las competencias que tienen atribuidas en materia de informe urbanístico y medioambiental, por lo que necesitan que sea la Diputación la que preste esos servicios. Tanto la Diputación como los ayuntamientos son conscientes que en la prestación de estos servicios se pierde demasiado tiempo en la remisión de las peticiones de informe, a las que se debe adjuntar tanto la solicitud del interesado, denuncia, proyectos y antecedentes del caso. Una vez que la Diputación cuenta con toda esa documentación, debe emitir el correspondiente informe dando traslado al ayuntamiento de nuevo de la documentación aportada y el informe escrito, con el coste económico y de tiempo que ello supone y que retrasa la resolución de los expedientes.

Es por ello, que tanto la Diputación como los ayuntamientos están de acuerdo en ahondar en la utilización de las posibilidades que ofrecen los nuevos sistemas de tramitación que están instalándose en la actualidad en las administraciones públicas para la consecución de una administración electrónica sin papel. La utilización de esa tecnología permite a día de hoy agilizar el proceso de remisión de los informes que tienen que hacer los servicios técnicos de la Diputación.

La Institución ya proporcionó en 2014 a los ayuntamientos de la provincia una herramienta de registro y tramitación electrónica que les posibilitaba actuar como administradores de dicha herramienta y dar de alta a los usuarios de la misma. Con el convenio aprobado, que tiene carácter experimental, se plantea utilizar la posibilidad de dar de alta a los técnicos del servicio de Asistencia Técnica a Municipios en la plataforma de tramitación del ayuntamiento para que puedan acceder a la plataforma de tramitación municipal y más en concreto, a los expedientes de urbanismo/medio ambiente y solo para esos casos, de manera que los técnicos una vez dentro de esta plataforma visualicen todo el expediente completo y en su caso sus antecedentes, realicen el informe y lo incorporen directamente en dicha plataforma ya firmado electrónicamente.

Los compromisos que asume la Diputación son: recibir las solicitudes de acceso a la plataforma de tramitación municipal para la emisión de informe urbanístico o medioambiental; permitir las altas de funcionarios de la Diputación en la plataforma de tramitación municipal; permitir la conexión de los técnicos de urbanismo y ambientales a la plataforma de tramitación municipal y emitir el correspondiente informe que proceda en el plazo de un mes contado desde que se produjo la petición de informe; y emitir los informes que corresponda, salvo que por el técnico de la Diputación se aprecie que el expediente no sigue de manera clara los cauces de tramitación, no cuenta con el orden mínimo exigible, no cuenta con los antecedentes necesarios, se aprecie falta de documentos o se aprecie alteración del expediente administrativo.

Por su parte, los ayuntamientos que se adhieran al convenio se comprometen a: formular una solicitud de informe por cada asunto sobre el que se quiera emisión de informe a través de la sede electrónica de la Diputación mediante una instancia o solicitud general identificando el asunto para el que se solicita dicho informe; facilitar los permisos de acceso a los funcionarios de la Diputación a su plataforma de tramitación; facilitar y limitar el acceso a los expedientes urbanísticos y medioambientales en los que tengan que intervenir y de aquellos expedientes que les sirvan de antecedente o estén relacionados o necesiten ser consultados para la correcta realización de los informes; tramitar los expedientes con arreglo a la normativa urbanística y medioambiental de aplicación; no alterar los documentos electrónicos contenidos en expedientes ni la de aquellos documentos electrónicos que sirvieron de antecedente y sobre los que los servicios técnicos realizaron su informe, si bien de estas circunstancias quedaría constancia en el sistema de tramitación; permitir la descarga de los informes emitidos y de los documentos técnicos electrónicos de la Diputación para justificar la realización de los informes.

Este convenio no implicará ninguna obligación de carácter económico y tendrá una vigencia de un año desde el momento de su firma. Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado la adhesión a varios convenios administrativos para la operatividad del aplicativo del Sistema de Información Tributaria adquirido recientemente. Los convenios aprobados han sido el anexo III del Convenio Marco entre la Federación Española de Municipios y Provincial y el Consejo General del Notariado relativo a la asistencia e información a los usuarios y consumidores en relación con los trámites relativos al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y al IBI; el convenio de colaboración entre el Colegio de Gestores Administrativos de Soria y la Diputación en materia de gestión tributaria relativa al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica; y el anexo III del convenio de colaboración entre la Asociación Española de Banca y la Empresa Pública Red.es para la prestación del servicio de pago telemático en la administración pública.