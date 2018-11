El sueño de curar la lesión medular

Una excelente noticia aparecía en los medios de comunicación internacionales hace unas semanas. Tres parapléjicos volvía a caminar gracias a un pequeño implante electrónico desarrollado por un equipo suizo. Aquí en España, desde el Hospital Nacional de Parapléjicos se trabaja desde hace 15 años en distintas líneas de investigación para conseguir este y otros avances.

Antonio Oliviero, coordinador de investigación del HNP / Cadena SER

La Cadena SER se traslada al HNP y enseguida nos damos cuenta de que aunque la mayoria piense que lo más importante para un lesionado medular es recuperar el movimiento esto no es así, como nos cuenta Antonio Oliviero, coordinador de investigación: "No siempre el no poder andar es el mayor de los problemas de nuestros pacientes, hay síntomas de la lesión medular que empeoran muchísimo más la callidad de vida como las alteraciones de los esfínteres y el dolor".

En todo esto se trabaja en el hospital, gracias a la aplicación de los conocimientos que se adquieren en los laboratorios a la práctica clínica se ha avanzado mucho en el tratamiento del dolor, el proceso de rehabilitación como nos explica el doctor Ángel Gil, jefe de servicio de rehabilitación.

Para ello las vivencias y manifestaciones de los pacientes son vitales. Julio tiene 49 años tuvo un accidente mientras esperaba parado en su moto junto a un semáforo (se le llevaron por delante) y Rocío tiene 21, de camino a un campamento tuvo un accidente de coche, la conductora del vehículo estaba tomando antidepresivos y se quedó dormida.

Los dos están en silla de ruedas, dentro de poco les darán el alta y tendrán que comenzar una nueva vida. Ambos están muy al tanto de los últimos avances e investigaciones. Saben que actualmente (y por un coste económico muy elevado) se puede conseguir algo parecido a andar pero reparar la médula es otra historia, su batalla ahora es otra.

El sueño es que se cure la lesión pero hay muchos casos en los que hay que aceptar que el daño de momento es irreparable. Aún así el trabajo continúa, mejorar las condiciones de vida es ahora el objetivo.

Eduardo Molina, jefe del laboratorio de neuroinflamación / Cadena SER

Eduardo Molina, jefe del laboratorio de neuroinflamación fue de los primeros investigadores que llegaron al Hospital Nacional de Parapléjicos. Su equipo investiga las interacciones del sistema inmunitario y el sistema nervioso central después de una lesión traumática en la médula espinal. Entre sus proyectos está el estudio del sistema endocanabinoide como diana terapéutica, o las células madre.

Después de una lesión medular mueren muchas células, y es fundamental actuar lo antes posible para reducir al máximo la muerte neuronal. La extensión del daño, es la responsable de las futuras secuelas, como nos cuenta Manuel Nieto Díaz, investigador del grupo de neuroprotección molecular y adjunto a la dirección científica. Un ejemplo lo tenemos en Miguel Angel, hace cuatro meses tuvo una caída muy grave. Pero sin embargo su evolución ha sido muy positiva.

Manuel Nieto Díaz, investigador del grupo de neuroprotección molecular / Cadena SER

Y este es el reto. Estos tratamientos hay que usarlos en pacientes agudos pero a día de hoy es muy difícil conocer el pronóstico cuando se acaba de producir el daño. Por eso también es muy importante avanzar en los biomarcadores que den toda la información posible y cuanto antes mejor.

En la actualidad hay nuevas tecnologías que mejoran la capacidad y estabilidad de los pacientes, y que les ayudan en su fase de rehabilitación e integración.

HNP

Antonio José del Ama es responsable de la Unidad de biomecánica y ayudas técnicas del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Y nos cuenta que para la normalización y el uso de los llamados ´exoesqueletos` en la vida diaria todavía queda bastante. Son muy caros y todavía no sirven para caminar en la vida cotidiana, pero se está trabajando mucho en ese campo.

En esta unidad se trabaja con entrenadores robóticos de la marcha, exoesqueletos ambulatorios, o la realidad virtual.

Millones de preguntas y un único objetivo. Buscar respuestas y soluciones a los problemas específicos de la lesión medular..

AUDIO| Escucha el reportaje