Este miércoles, el programa Hoy por Hoy Albacete se ha trasladado a la ETSIAM, la Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes para hablar de agricultura y ganadería.

Con la colaboración de la Fundación Globalcaja Albacete, hemos hablado con productores de azafrán, queso, cordero manchego, vino de la DO de Almansa o la DO Manchuela y productores de frutas. También, cómo no, de agua.

