Los políticos tienen la piel de elefante. No de cocodrilo, que debe ser más gruesa.

Recordarán cómo la Diputación defendió a ultranza la presencia del presidente César Sánchez en el Consejo de Administración del puerto. Se habló del ataque intolerable que suponía a la provincia y de cómo los socialistas -ahora en el Gobierno central- llevaban a cabo un intento de dilapidar a la oposición.

Ahora, el diputado de Cultura, César Augusto Asencio, se plantea expulsar de la Fundación del ADDA al diputado socialista Carlos Giménez, que denunció supuestas irregularidades en la contratación de los músicos que van a formar parte de la orquesta del auditorio.

Superando las similitudes y diferencias, lo cierto es que nuestros políticos tienen verdadera piel de elefante. Esa que creíamos que era tan gruesa y que los científicos han descubierto que no. Que no tiene glándulas sudoríparas. Que es de color gris -por algo-. Que es muy sensible al sol y por ello buscan la sombra. Y que, por todo ello, se revuelcan en el lodo y en el barro.

¿A qué todo esto parece una cruel metáfora política? El problema es que con la cercanía de las elecciones el síndrome de la piel de elefante se va a agudizar.

