Morgan: "Nuestro hilo conductor es el rock setentero"

Morgan cuenta con una de las voces con más personalidad del panorama musical nacional. La voz de Nina de Juan embellece cada nota de las canciones de la banda. Su voz suena frágil, por momentos parece que se va a romper y sin embargo se mantiene y engancha. Air, es el título del segundo disco de una de las bandas más interesantes que ha dado la escena española en bastante tiempo.

Morgan toca diferentes palos, aunque su hilo conductor es el rock americano que va desde el Folk al R&B con alguna pincelada del mejor Funk. “A cada uno de los componentes nos gusta un estilo. De ahí la variedad de creación” nos explicaba Nina de Juan.

No le damos la espalda a ningún género. Nuestro hilo conductor es el rock setentero

Aunque básicamente su repertorio es en inglés, la canción con la cual se están dando a conocer es con ‘Sargento de Hierro’ tema compuesto curiosamente en castellano. Según nos decía la cantante en la entrevista “La primera frase que se me vino a la cabeza fue en castellano y ya no quise tirar por otro lado. Yo voy por donde me lleve la primera impresión”.

Este nuevo disco contó con la producción de José Nortes (Ariel Rot, Quique González) quien ya los conocía de su primer trabajo ‘North’. “Antes de que tú se lo digas con palabras, él ya sabe llevarte. Sabe comprender tu idea. Es una maravilla”. Se deshacía en elogios sobre el productor.

Este miércoles 28 de noviembre y con todas las entradas agotadas, están en Alicante presentado su música en formato acústico sobre el escenario del Teatro Principal de Alicante. Nina, nos contaba que en el concierto harán el proceso contrario a la producción de un disco, le quitarán prendas poco a poco hasta quedarse desnudos ‘musicalmente’ hablando.

Aquí tienes la entrevista que hemos tenido con Morgan en el programa Hoy Por Hoy Alicante.