'Prisioneras' en su propia casa

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) pide colaboración a las administraciones y comunidades de vecinos para acabar con las barreras arquitectónicas en los edificios.

Radio Alicante

Bajo el lema "Arrestópolis", Cocemfe ha puesto en marcha una campaña a nivel nacional para concienciar de la falta de accesibilidad de los edificios de viviendas. Con ese mismo fin, decenas de personas con movilidad reducida se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento de Alicante para dar visibilidad a este problema, que mantiene a muchos dependientes encerrados en sus casas por la falta de accesibilidad.

En Hoy por Hoy Alicante, el presidente de Cocemfe Alicante, Antonio Ruescas, ha explicado que muchas viven como "prisioneras" en su propia vivienda a causa de rampas inexistentes o impracticables.

Es lo que sufre diariamente Mariana Pérez, cuyo testimonio también ha sonado en Hoy por Hoy. Un duro relato en el que explica que "no puede" acceder sola "a ningún sitio" dentro de su comunidad de vecinos porque "las rampas no cumplen y tengo una piscina a la que no puedo entrar".

Sin embargo, lo peor son las barreras mentales, lamentan, cuando las propias comunidades de propietarios se niegan a cumplir la ley e incluso la toman contra sus propios vecinos discapacitados.

A continuación puedes escuchar la entrevista íntegra de Carlos Arcaya con Antonio Ruescas y Mariana Pérez en Hoy por Hoy Alicante.