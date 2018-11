El entrenador del BlasGon y Bodegas Ceres, Juan Moreno, ha repasado muchos aspectos de la actualidad del equipo este miércoles en El Banquillo de la SER.

El entrenador leonés, que vive su segunda etapa en Aranda, es sabedor de la dificultad de este nuevo reto, pero no se arruga ante nada porque sigue creyendo fervientemente en el trabajo que está desarrollando más allá de los resultados.

EL REGRESO

"He vuelto por amor al club", afirma tajante sobre su regreso al banquillo del Villa de Aranda. Recuerda como antes de llegar habló con Colmenero "me contó la situación del club y me decidí". Además, Moreno afirma que bromeó con él -Colmenero- cuando este regresó el año pasado. "Le dije a Colmenero, ¿dónde vas?, si estamos bien aquí en la selección". Ahora es el turno de Moreno en el cuerpo técnico amarillo y "he llegado con muchas ganas y porque aquí tengo muy buenos amigos", apunta.

EL PROYECTO DEL VILLA DE ARANDA

"El club necesita un refuerzo estructural a todos los niveles", apunta un entrenador que ha llegado, ocho años después, y tras el paso de la entidad por ASOBAL. Moreno, en tono crítico, afirma que "históricamente el Villa de Aranda es un club que ha vivido en la mitad de la tabla en Plata" y después "llegó la ASOBAL, pero esos fueron años en los que el día a día no permitió al club crear un proyecto", apunta, en lo que, en su opinión, le falta a la entidad.

EL JUEGO Y LAS DEFENSAS



"Hay que ser objetivos y realistas", manifiesta el leonés sobre el juego del equipo. Hablando del "síndrome del padre" explica que "vemos lo que pasa en un momento, en el presente, y hay que ver las cosas con perspectiva y ver la transformación". Porque por ejemplo, se plantea "¿cuántas pérdidas tuvimos el otro día?, en eso hemos mejorado". Ante Agustinos, Moreno también destaca que "fuimos sido eficaces en ataque -31 goles-".

En cuanto a la defensa abierta y cerrada se ha debatido mucho y el leonés afirma, al respecto que "queremos ser creativos, ¿por qué vamos a hacer lo que el resto?". Moreno va más allá y afirma que "los cambios de defensa tiene su lógica porque no puede mantenerse todo el partido. Cuando la hemos utilizado nos hemos ido de cuatro goles -Zamora y Agustinos en casa, como ejemplo-", manifiesta el leonés.

LATERALES Y EL CENTRAL

Sobre el debate en la posición de central y el juego de los centrales Moreno afirma que "tenemos dos modelos. El entrenador expone que "nosotros tenemos un equipo más igualado y repartimos más los minutos con un equipo que individualmente está a un nivel medio, no como otros equipos que tienen más nivel porque juegan más minutos. Y eso es porque sí queremos llegar a los finales de partidos para que, por ejemplo, se la juegue Matheus, tenemos que repartir", desvela.

Sobre los laterales brasileños afirma que "es cierto que Yano y Ghuilerme están por explotar y que son brasileños como Matheus -risas-, pero les está costando adquirir los conceptos hay que darles tiempo, pero ya van haciendo cosas que cuestan ver", sentencia.

"Alberto tiene auténticos problemas para entrenar, él no ha estado entrenando, hay que dosificarle", afirma sobre la polémica por los minutos de juego del leonés y el madrileño, Nico López.

En definitiva, Juan Moreno muestra su tranquilidad porque el trabajo y la mejora del equipo están llegando a pesar de los habituales contratiempos y espera que con el paso del tiempo se pueda corroborar todo ello.

BRAZ YA SE ENTRENA CON EL RESTO DE SUS COMPAÑEROS

Buenas noticias. Felipe Braz acorta sus plazos de recuperación y ya se entrena con el grupo. El pivote brasileño adolecido de un esguince en su rodilla derecha desde principios de noviembre, se ha perdido ya tres partidos: Novás, Torrelavega, y Agustinos. Con toda seguridad tampoco estará este sábado (18:00 h) ante Cisne y será duda para el aplazado frente a Nava -5 diciembre-. Aunque todo hace indicar, que en el mejor de los pronósticos podría reaparecer ante Puerto Sagunto, en el Príncipe de Asturias -8 diciembre-.