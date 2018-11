Las lesiones castigan al Oviedo

El entrenamiento del Real Oviedo de este miércoles ha empezado con catorce futbolistas del primer equipo y ha terminado con tan solo diez, entre los que se encontraban los dos porteros. Con este panorama desolador prepara Anquela la visita al Estadio de Gran Canaria donde el técnico jienense tendrá que llevar al menos a cuatro jugadores del filial. Los futbolistas del Vetusta que se han entrenado en El Requexón han sido Steven, Viti, Javi Hernández y Josín.

De cara al choque de este domingo frente al equipo canario, Anquela tendrá las bajas seguras de Forlín, Carlos Hernández, Joselu y Saúl Berjón. En cuanto a estos dos últimos, el club ha hecho oficial en las últimas horas que sufren sendas roturas de fibras. El delantero en el recto anterior derecho y el extremo en el isquiotibial de su pierna derecha. Estos cuatro jugadores no solo se perderán este próximo encuentro sino que en la mayoría de los casos será difícil verles jugar antes de enero, porque Carlos Hernández también tiene una rotura fibrilar, concretamente en la cara interna del muslo izquierdo, y Forlín una fisura en el peroné de su pierna derecha. El central andaluz es el que más posibilidades tiene de regresar antes de que finalice el año.

Pero incluso las malas noticias podrían no terminar aquí ya que no pudieron completar la sesión matinal Boateng, que se ejercitó en solitario, ni tampoco Ibrahima, Folch y Diegui, que no realizaron el partidillo final por precaución. En principio ninguno tendrá problemas para llegar a tiempo al siguiente partido. En el aspecto positivo, Sergio Tejera volverá tras cumplir un encuentro de sanción y el que pasa a estar apercibido es Mossa.

Escucha la rueda de prensa de Christian Fernández

Por su parte, la UD Las Palmas tampoco es que llegue en las mejores condiciones posibles porque Paco Herrera, que se estrenó en el banquillo con una contundente derrota, no podrá contar con Álvaro Lemos por sanción ni tampoco con los lesionados Íñigo Ruiz de Galarreta, Momo y Sacko. El conjunto canario, que solo ha ganado un partido de los últimos nueve, quiere resarcirse de la goleada recibida el pasado fin de semana donde cayó 4-1 ante el Cádiz en el Ramón de Carranza.