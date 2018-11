La Abogacía del Estado se opone a recurrir sentencia de Estrasburgo favorable a Otegi

La Abogacía del Estado se opone a recurrir la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que determinó que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, no tuvo un juicio imparcial en el caso Bateragune, al estimar que el recurso no prosperaría y podría dañar la credibilidad de España.

Según apuntan a Efe fuentes del Ministerio de Justicia, el criterio de la Abogacía, recogido en un informe, desaconseja recurrir a la Gran Sala la reciente sentencia del TEDH, que condenó a España por no reconocer la parcialidad de la jueza de la Audiencia Nacional Ángela Murillo ante el líder de la izquierda abertzale.

De acuerdo con el informe de la Abogacía, sólo puede solicitarse el reenvío de asuntos a la Gran Sala en casos excepcionales y se admiten a trámite cuando se plantea una cuestión grave relativa a la interpretación del convenio o de carácter general.

La doctrina muestra que la Gran Sala no puede ser considerada como un tribunal de apelación ordinario, según la Abogacía, que recuerda también que hay jurisprudencia sólida en el TEDH sobre la falta de parcialidad de los jueces y que en su sentencia el tribunal motivó profusamente su decisión, en línea con votos particulares que emitieron en su día jueces españoles.

Presentar un recurso, en opinión de los servicios jurídicos del Estado, podría afectar además a la credibilidad de España ante el TEDH y tener un impacto negativo en asuntos futuros de gran trascendencia constitucional.

Según fuentes jurídicas, presentar el recurso sólo retrasaría unos pocos meses la firmeza de la sentencia favorable a Otegi.

Tras la resolución del TEDH, hecha pública el pasado 6 de noviembre, el dirigente abertzale consideró que se abrían "vías" para suspender su condena a diez años de inhabilitación, aunque no desveló si se plantea regresar a la política activa como candidato.

El TEDH señaló que aceptar la recusación de la jueza Murillo por parcialidad contra Otegi en un caso y rechazarla meses después en otro procedimiento diferente contra él y otros cuatro miembros de la izquierda abertzale (el caso Bateragune por la reconstrucción de Batasuna) vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En el origen del recurso estuvo la respuesta que dio Murillo cuando Otegi, en la vista de un procedimiento anterior, no quiso contestar si condenaba la violencia: "Ya sabía yo que no me iba a responder a esa pregunta". A lo que Otegi replicó: "Yo también sabía que lo iba a preguntar".