Bilbao Basket cae ante Araberri (76-77)

Sáenz Horeca Araberri se impuso a RETAbet Bilbao Basket en Miribilla en un derbi inédito. Los locales tuvieron oportunidad de ganar hasta el último minuto del encuentro, pero una canasta de Robinson sobre la bocina selló la victoria visitante. Leonardo Demetrio, con 21 puntos y 8 rebotes, fue el jugador mejor valorado de los de Álex Mumbrú.



El primer cuarto fue el cuarto de los parciales. Araberri se ponía por delante gracias a un parcial de 0-8 en el inicio del primer cuarto (8-11), pero los locales se repusieron con un tremendo 17-2 para cerrar el periodo con 10 puntos de ventaja (23-13). La anotación de los MIB estuvo en dos hombres con sendos 8 puntos de salida: Leonardo Demetrio y Jaylon Brown.

En el segundo acto comenzó con iniciativa de los hombres de negro, que se llegaron a poner 13 arriba con una gran dirección de Javi Salgado (36-23), pero un buen Dedovic lideró a Araberri para que la distancia no fuera tan larga al descanso (40-32)

El tercer acto comenzó con iniciativa visitante, con un 0-6 de salida que igualaba de nuevo la contienda (40-38). La aportación de Demetrio seguía siendo activa, y con 6 puntos casi consecutivos hacía respirar a los locales (44-41). Los bilbainos llegaron a contar con 14 puntos de ventaja (60-46), pero los chispazos de Robinson antes de la bocina del tercer cuarto reactivaron la ofensiva visitante para dejarlo todo abierto (60-54).

Los gasteiztarras seguían acercándose, y a 7:51 para el final Alex Mumbrú se veía obligado a solicitar tiempo muerto con 62-60 en el marcador. A 4:27 para el final Araberri conseguía ponerse por delante (66-68), y no quedó ahí, porque Robinson metió una marcha más a su equipo para poner el 71-75 a falta de solo 1:09. A partir de ahí se desató la locura. En apenas 30 segundos los bilbainos conseguían darle la vuelta con una canasta de Salgado y un triple de Edu Martínez (76-75). RETAbet Bilbao Basket no consiguió definir en la penúltima acción, y Araberri no perdonó en la acción final. Un lanzamiento de Robinson decidió el partido en un choque igualadísimo (76-77).

La próxima cita de RETAbet Bilbao Basket será el domingo a las 12:00 horas ante el Cáceres.