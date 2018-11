EH Bildu no presentará enmienda a la totalidad

EH Bildu ha anunciado hoy que no presentará enmienda de totalidad al proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco de 2019, aunque ha advertido de que votará en contra de las cuentas públicas si no alcanza un acuerdo para complementar las pensiones mínimas.

Las parlamentarias de la coalición abertzale Maddalen Iriarte y Nerea Kortajarena han informado, en una rueda de prensa en San Sebastián, de que EH Bildu no propondrá la devolución de los presupuestos -el plazo para hacerlo finaliza el viernes- con la intención de "darle otra oportunidad" al Gobierno Vasco, con el que seguirá negociando.

Iriarte ha asegurado que EH Bildu ve el acuerdo "lejano" y ha insistido en que la posición de la coalición "es muy clara": "No habrá presupuestos en tanto en cuanto no haya suficiencia económica para subir las pensiones mínimas".

Por desgracia, ha indicado, en las conservaciones que han mantenido con el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, EH Bildu ha constatado que "está muy lejos de esas cifras", por lo que ha acusado al PNV de "seguir dando la espalda a quienes reclaman vidas dignas en este país".

La coalición no provocará la devolución del proyecto, pero dará la batalla en el trámite de enmiendas parciales a través de una serie de correcciones que "constituyen un bloque, una única unidad" en la que recoge su propuesta de incrementar y flexibilizar las ayudas para complementar las pensiones mínimas hasta alcanzar los 1.080 euros.

Kortajarena ha explicado que la de este año "no es una negociación presupuestaria al uso", ya que "no es habitual que la primera fuerza de la oposición realice una oferta política a seis meses vista de las elecciones para que el Gobierno cuente con presupuestos".

Ha recordado también que "lo habitual" es "condicionar las negociaciones con la presentación de una enmienda a la totalidad y luego, si acaso, retirarla".

EH Bildu ha avanzado que centrará las enmiendas parciales en las "dos columnas" sobre las que "pivota" su oferta presupuestaria, los complementos a las pensiones y la creación de empleo.

"Pero si el Gobierno no acepta la mejora de las pensiones, EH Bildu votará en contra de la propuesta presupuestaria de PNV y PSE", ha insistido Iriarte, quien ha manifestado que "la responsabilidad de que las cuentas salgan adelante es enteramente del Gobierno".

Ha reiterado que el Gobierno Vasco dispone de las competencias para complementar las pensiones y también de dinero, ya que se espera "un aumento importante de la recaudación".

"La clave está en destinar ese dinero a subir las pensiones y flexibilizar las condiciones de acceso a los complementos, de modo que miles de personas puedan acceder a ellos", ha explicado la parlamentaria abertzale.

Por su parte, Kortajarena ha subrayado que "son las personas las que están en el centro del debate político", en concreto ciudadanos como "las viudas que viven en nuestro país con 400 euros al mes", a quienes ha propuesto "rescatar del umbral de la pobreza con un complemento de pensiones".

"No podríamos comprender que el Gobierno no quisiera hacerlo. No podríamos comprender que, habiendo dinero, teniendo la oportunidad y las posibilidades competenciales, el Gobierno decida no mejorar la vida de esas pensionistas", ha añadido.

EH Bildu mantendrá nuevas reuniones con Azpiazu para negociar los complementos de las pensiones, aunque por el momento no hay fecha para próximos encuentros.