Un regalo para el futuro que debe recuperar derechos

Suele apuntar la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que urge la recuperación de derechos sociales y de niveles de inversión en Sanidad y Educación de 2010, como mínimo, antes de que las nuevas generaciones se acostumbren a vivir en la precariedad.

Hoy lo ha vuelto a señalar en El Puerto de Santa María, donde se ha mostrado abierta a llegar a acuerdos puntuales con otras fuerzas políticas en la próxima legislatura y ha defendido que hay que ser "más nórdicos a la hora de hacer política".

"La ciudadanía tiene mucho que ganar cuando la política está en el centro, y no tanto las personas a las que se asegura un sillón", ha remarcado Teresa Rodríguez, quien poco después de esa reflexión ha recibido un presente...para ese futuro al que alude con frecuencia.

Una señora de las que venía siguiéndola en el paseo electoral que ha dado por la localidad portuense, y que iba ataviada con una camiseta de Adelante Andalucía, le ha entregado a Teresa Rodríguez un regalo para la bebé que espera en febrero.

“El regalo es para la personita que llevas dentro. Y para que lo disfrutes tú también”, le ha dicho la señora, a lo que Teresa Rodríguez ha respondido que “la niña va a venir con un pan debajo del brazo y con unas cuantas cosas” mientras ha mostrado el regalo: un fular portabebés azul. No es el primer regalo de este tipo que recibe en campaña, aunque sí es el primero que ha recibido en un paseo electoral.

La candidata de Adelante Andalucía ha comentado que quizás se lo lleve algún día a su escaño en el Parlamento de Andalucía, algo que ha saludado la señora que le ha entregado el regalo, que se ha lanzado al consejo. “Y cuando la niña quiera teta, pues teta”, le ha sugerido mientras ambas volvían a reanudar el paseo electoral por la localidad portuense.

Críticas al discurso del PP sobre la inmigración

En El Puerto de Santa María, la candidata de la confluencia de izquierdas ha referido la necesidad de abordar una transición energética en la provincia, ha reiterado la pertinencia de apoyar a las pymes y autónomos, y ha incidido en que sería injusto rescatar el peaje de la AP-4 para un año, remarcando en que lo más lógico era agotar la concesión administrativa y no prorrogarla.

Su intervención marchaba por la senda de las propuestas, esa que se ha marcado como objetivo recorrer Adelante Andalucía en esta campaña, pero entonces, una pregunta sobre las duras declaraciones sobre la inmigración que ha dejado hoy en Cádiz el presidente del PP, Pablo Casado, le ha torcido el gesto y el discurso a Teresa Rodríguez.

“Quien no tiene que venir a delinquir es el PP, que ha robado a manos llenas. Por más latas de atún que robe un inmigrante, nunca llegará a robar lo que ha robado el PP a la ciudadanía de este país. Vuelvo a condenar y a pedir que no se pongan los pies en Andalucía para reproducir un discurso de xenofobia y racismo que no está en el pueblo andaluz”, ha señalado la candidata de Adelante Andalucía.