El jurado delibera sobre si el crimen de Maikel Navarro fue asesinato u homicidio

El jurado popular que juzga al acusado de matar al joven castellonense Maikel Navarro, está deliberando en estos momentos para emitir un veredicto. El jurado deberá decidir si lo declara culpable de un delito de asesinato o de homicidio.

El acusado ha reconocido el crimen ante el juez en varias ocasiones, por lo que el jurado, si no hay sorpresas, ratificará su culpabilidad. No obstante, los componentes del mismo deben decidir si es culpable de un delito de asesinato, tal y como pide el fiscal y la acusación particular, o de homicidio, como solicita la defensa. Para ello, deberán debatir si existió alevosía o ensañamiento en el crimen.

Esto podría variar después las penas. El delito de asesinato contempla penas de 15 a 25 años de cárcel, mientras que el homicidio es de 10 a 15 años. Si finalmente es condenado por homicidio y el tribunal tiene en cuenta los atenuantes de confesión, inteligencia límite y el consumo de drogas, la pena podría rebajarse hasta los 5 años de prisión, frente a los 22 que pide el fiscal y los 25 de la acusación particular.

Por otro lado, los familiares de Maikel que fueron detenidos ayer tras intentar agredir al acusado dentro de la sala, permanecen en los calabozos y hoy pasarán a disposición judicial. Se les imputa un delito de orden público.