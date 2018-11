La Junta admite no haber planificado bien los recursos sanitarios

El delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos, Baudilio Fernández-Mardomingo, confiesa que no se ha hecho una planificación adecuada de los recursos sanitarios en los últimos años y ha habido una falta de previsión que ha dado como resultado la falta de médicos que sufre la Atención Primaria de la provincia. Fernández-Mardomingo admite la responsabilidad del gobierno regional, que no ha previsto la renovación de plantillas, pero también del sistema académico, que no proporciona los suficientes titulados, con discutibles 'númerus clausus' y restricción de plazas MIR, para cubrir las necesidades de un territorio tan asimétrico y disperso como Castilla y León. Cita desequilibrios en el reparto de consultorios. Mientras en las Merindades los pueblos que disponen de centro es del 5% al 7% mientras en la comarca de Lerma es del 94% o el alfoz de Burgos ciudad, donde el 85% de las localidades que tienen un consultorio. Tras el hartazgo mostrado por el Colegio de Médicos de Burgos, por lo que creen situación insostenible de falta de profesionales, la Consejería de Sanidad ha agilizado la reforma de la Atención Primaria en la que ya trabajaba. Soluciones que pasan, según el delegado de la Junta en Burgos, por racionalizar los recursos asistenciales. La provincia cuenta con 600 consultorios rurales, más que entre Galicia, Asturias y Cantabria juntas, asegura. Aprovechar el transporte a la demanda o dar un papel más protagonista a la enfermería, donde no hay problema de efectivos, asegura Fernández-Mardomingo, entre otras medidas. El delegado de la Junta en Burgos reconoce que hay que contar con la opinión de los profesionales en esa tarea de reformar el primer escalón del sistema público de salud y se reunirá con el presidente del Colegio de Médicos para avanzar en la propuesta de soluciones.

