Milla confirma su compromiso con el Tenerife: "Me quedo"

Luis Milla sale al paso de las especulaciones y asegura que su único compromiso es con el CD Tenerife. En declaraciones a Radio Club, el centrocampista confirmó que se queda en el conjunto blanquiazul y que tampoco se le ha transmitido "nada" respecto a una posible salida. "Me quedo", confirmó.

"No he hablado con nadie que no sea el Tenerife", puntualizó el mediocampista, uno de los jugadores del plantel que ha disputado todos los minutos de todos los partidos.

El jugador blanquiazul se refirió también al derbi, que le hace mucha ilusión jugar, aunque añadió que "de nada vale ganar en Las Palmas si antes no consigues buenos resultados en los partidos que vienen".

Milla sugirió que no le haría ascos a la opción de tirar los penaltis, aunque por jerarquía entiende que el primer lanzador es Suso. Sobre las faltas, espera tener más aciertos como el que valió para empatar contra el Alcorcón.