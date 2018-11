El C. B. Elda hace pleno

Jornada redonda para los equipos sénior del Club Baloncesto Elda.

En el grupo D de la categoría Preferente del baloncesto sénior masculino, el C. B. Elda – Bateig Piedra Natural venció (55-70) en la pista del V-74 Villena “B” – UGEDAFITA en el partido de las octava jornada de liga que deparó un encuentro, tras una semana atípica condicionada por las dificultades para entrenar en condiciones debido a las obras del “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez”, con un ritmo muy alto por parte de los de Isidro Soria que desarboló la defensa local propiciando que fuera el equipo de Elda que marcara el ritmo del partido evitando contagiarse del juego local.

El C. B. Elda – Bateig Piedra Natural se coloca quinto en la clasificación, con cinco victorias y dos derrotas. El próximo sábado (20:00 h) en la Pista Azul de Elda recibirán la visita del C. A. Montemar de Alicante que es octavo con tres victorias y cinco derrotas. Los alicantinos llegarán después de ganar (66-48) al C. B. Jorge Juan “B” Tártaros Gonzalo Castelló.

Las féminas también sumaron

El C. B. Elda femenino se impuso al C. B. Teixereta de Ibi (46-37) en el partido de la 8ª jornada de liga en el Grupo G de la categoría Autonómica recibiendo la justa recompensa a su buen trabajo en un partido que tenía una connotación especial para las chicas de Inma Payá que no habían olvidado el injusto resultado de la primera vuelta cuando perdieron en la ciudad del juguete (73-49).

A pesar de que el encuentro empezó con un ritmo muy frio y con muchas pérdidas de balón por parte de ambos equipos que no lograban poner tierra de por medio convirtiendo el primer cuarto en un correcalles. No fue hasta mediado el segundo cuando las de Ibi se aprovecharon del poco acierto local para adquirir una ventaja de cuatro puntos que fue neutralizada por las eldenses a base de buen juego y acertada interpretación del contraataque atacando bien la zona.

Tras el descanso, el C. B. Elda le dio la vuelta al marcador gracias a su buena defensa y juego colectivo.

Este sábado, las de Inma Payá tienen la oportunidad de salir de la cola de la clasificación, son quintas con tres victorias y cinco derrotas, si son capaces de ganar a domicilio al C. D. Onil el sábado a partir de las 18:00 h.